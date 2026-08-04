중국 공산당 ‘베이다이허 휴가’ 시작…유명 기후학자도 초청

중국 공산당 전·현직 지도부의 여름 휴가를 겸한 비공식 모임인 ‘베이다이허 회합’이 시작된 것으로 보인다.

신화통신은 4일 중국 공산당 서열 5위인 차이치 중앙정치국 중앙서기처 서기가 전날 허베이성 친황다오시의 휴양지 베이다이허에서 휴가 중인 전문가들을 만나 격려 행사를 가졌다고 보도했다. 이 같은 보도는 베이다이허 회합이 시작됐음을 알리는 내용으로 해석된다.

차이 서기는 “15차 5개년 계획(2026년~2030년) 시기는 교육강국, 과학기술강국, 인재강국 건설을 위해 나아가는 중요한 단계 ”라며 “전문가들이 과학자 정신을 널리 드높이고 각자의 분야에서 새로운 성과를 이루어 사회주의 현대화 건설에 더 많은 기여를 해주기를 희망한다”고 말했다. 격려 행사에는 스타이펑 당 중앙조직부 부장, 우정룽 국무원 비서장 등이 참석했다.

중국 공산당과 국무원은 1998년 이후 전문가를 베이다이허로 초청해 당 고위 인사들과 함께 휴가를 보내도록 하면서 같은 기간 회의를 열어 국정 현안을 논의해 왔다. 마오쩌둥 시절부터 이어진 관례다. 휴가는 통상 열흘이며 이 기간 최고 지도부의 공개 활동이 중단된다.

마오쩌둥·덩샤오핑 시대 중국 최고위층은 베이다이허에서 회합 기간에 치열한 정치 논쟁을 벌였으며, 주요 원로들은 퇴임 후에도 이 회의를 통해 영향력을 행사했다고 알려져 있다. 하지만 중앙정치국 중심의 집단지도체제가 정착되고, 시진핑 중국 국가주석 집권 시기에 원로들의 영향력도 약해지면서, 회의의 위상도 약해졌다. 현재는 휴가로서의 의미가 더 강하다고 전해진다.

다만 오는 10월 개최될 제20기 중앙위원회 5차 전체회의(5중전회)를 앞두고 있어 회의에서 관련 내용이 논의될 것으로 보인다. 5중전회의 주요 의제로는 ‘엄격한 당 관리를 전면적이고 끈기 있게 추진하기 위한 몇 가지 중대 문제 연구’ 등이 있다.

최근에는 베이다이허에 초청받는 전문가들에게 관심이 집중되고 있다. 인재를 강조하는 중국 지도부의 관심사를 읽을 수 있기 때문이다. 올해 관영 매체에 공개된 사진을 보면 유명 기후학자인 천더량 칭화대 교수가 초청자에 포함됐다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 보도했다.

지난해 베이다이허 휴가에는 구조생물학자이자 선전 의학연구원 설립 원장인 옌닝과 중국과학기술대학교의 저명한 양자물리학자인 판젠웨이를 포함해 60명의 전문가가 초청됐다.

친황다오시는 7~8월 두 달 동안 드론을 비롯한 열기구, 패러글라이더 등의 운항을 일시 금지했다.