서울 전역 폭염중대경보…경기 양주 체감온도 40.2도

수도권에 기록적인 폭염이 이어지면서 서울 전역에 사상 처음으로 폭염특보 최고 단계인 폭염중대경보가 발령됐다. 경기 양주시에서는 한낮 체감온도가 40도를 넘어서면서 극한의 무더위가 이어지고 있다.

기상청은 4일 오전 11시부터 서울 전역과 경기(고양· 오산·하남·안성·파주 남부·용인 동북부·용인 서북부·여주 동남부·여주 서부)에 폭염중대경보를 발령했다.

호남 지역에도 폭염이 기승을 부리고 있다.

전남광주(장성·보성·여수·광양·순천·곡성 북부·곡성 남부·광주 동부)와 전북 전주에도 폭염중대경보가 내려졌다.

폭염중대경보는 폭염특보의 최고 단계로, 일 최고체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발령된다. 이날 오전 기상청이 서울 동북권과 서북권에 폭염중대경보를 추가 발령하면서 서울 전역이 폭염특보 권역에 포함됐다. 서울 전역에 폭염중대경보가 내려진 것은 이번이 처음이다.

기상청에 따르면 이날 낮 12시12분 경기 양주시 백석읍의 일 최고기온은 39.9도를 기록했다. 습도를 반영한 일 최고체감온도는 40.2도까지 치솟았다.

체감온도 40도는 단순히 ‘덥다’는 수준을 넘어 인체의 체온 조절 능력이 한계에 가까워지는 극한의 더위다. 높은 습도로 땀이 원활하게 증발하지 못하면서 몸속 열이 축적돼 열탈진과 열사병 위험이 크게 높아지고, 장시간 야외 활동도 매우 위험해질 수 있다.

기상청은 “당분간 전국 대부분 지역에서 최고체감온도가 35도 안팎까지 올라 매우 무덥겠다”며 건강에 유의할 것으로 당부했다.