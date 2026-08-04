주식거래 폭증에 상반기 단기사채 발행 990조 ‘역대최대’

대내외 불확실성 속 단기자금 수요 급증

올해 상반기 증권사와 일반기업의 단기 자금 수요가 급증하면서 만기가 3개월 이내인 단기사채 발행 규모가 990조원을 넘은 것으로 나타났다. 반기 기준 역대 최대치다. 상반기 증시 호황과 대내외 불확실성이 커지자 단기사채로 자금 수요가 몰린 것으로 풀이된다.

금융감독원이 4일 발표한 ‘2026년 상반기 기업의 직접금융 조달실적’을 보면, 상반기 단기사채 발행금액은 990조936억원으로 지난해 같은 기간 대비 90.4%(470조295억원) 늘어난 것으로 집계됐다. 지난해 연간 발행액(1160조1333억원)에 가까운 규모다.

금융사와 일반기업 등이 발행한 단기사채가 441조9403억원 늘어 전체 증가를 이끌었다. 금융사 중에선 증권사가 발행을 크게 늘린 것으로 분석된다. 지난 6월 발행된 단기사채(188조1826억원)의 약 78%(147조5409억원)는 증권사 몫이었다.

상반기 유가증권시장의 주식 거래가 폭증하자 증권사의 결제대금 수요도 덩달아 급증하며 단기사채를 크게 늘린 것으로 풀이된다. 일반기업 역시 불안정한 시장 대응을 위해 만기가 짧은 단기사채를 대거 발행한 것으로 보인다.

기업어음(CP) 역시 큰폭으로 늘었다. 상반기 CP 발행액은 282조7547억원으로 지난해 같은 기간보다 19.0%(45조774억원) 증가했다. 만기를 1년 이상으로 설정하는 게 다수인 일반 회사채와 달리 CP 만기는 보통 1년 이내다. 단기자금 수요가 늘어나며 단기사채와 더불어 CP 발행도 증가한 것으로 보인다.

반면 주식 발행 금액은 2조9786억원으로 지난해 상반기보다 29.6%(1조2551억원) 감소했다. 기업공개(IPO) 건수가 42건에서 28건으로 줄어들고 중소형 IPO 위주로 진행되면서 IPO 규모가 1조141억원으로 30.0%(4351억원) 감소했다. 유상증자 규모도 같은 기간 29.5%(8201억원) 줄어든 1조9645억원을 기록했다. 회사채 발행 규모(123조5968억원) 역시 15.2%(22조1018억원) 감소했다.