공수처, ‘서해 피격 사건 위증 의혹’ 제주해경청 압수수색

고위공직자범죄수사처가 4일 박상춘 전 제주해양경찰청장이 서해 공무원 피격 사건에 대해 국회에서 위증한 혐의를 파악하기 위해 추가 강제수사에 착수했다.

공수처 수사4부(부장검사 차정현)는 이날 제주해양경찰청을 압수수색해 박 전 청장의 업무용 컴퓨터 등에서 관련 자료를 확보했다. 공수처는 지난달 16일에는 해양경찰청 본청과 인천해양경찰서 등을 압수수색했다.

서해 공무원 피격 사건은 2020년 9월 해수부 공무원 이대준씨가 인천 소연평도 남방 해역에서 실종돼 다음날 북한 해역에서 북한군의 총격으로 숨진 사건이다.

해경은 문재인 정부 때는 “자진 월북한 것으로 판단된다”고 발표했지만 윤석열 정부가 출범한 2022년 6월에는 “월북 의도를 인정할 증거를 찾지 못했다”고 입장을 뒤집었다. 박 전 청장은 당시 인천해양경찰서장으로서 수사 결과를 번복하는 브리핑을 담당했다.

서해 사건을 수사했던 윤성현 전 해경청 수사정보국장은 지난해 국회 해수부 국정감사에 출석해 ‘윗선 개입’을 주장했다. 윤 전 국장은 “박 전 청장이 브리핑 전날 ‘굳이 발표 형식으로 할 생각이 없는데 청장이 시켜서 한다. 지금까지 수사해 본 적도 없고 수사의 수 자도 모르는데 현재로서는 어쩔 수 없을 거 같다’고 말했다”고 주장했다.

박 전 청장은 지난 4월 국회 국정조사 특별위원회에서 윤 전 국장의 주장에 대해 “그런 기억 없다”고 말하며 윗선 개입을 반박했다. 박 전 청장은 “그분(윤 전 국장)의 일방적인 주장”이라며 “인천서에서는 수사한 기록을 갖고 최종적으로 (월북 증거가 없다는) 발표를 했다”고 말했다.

국조특위는 지난 5월 박 전 청장의 진술을 위증으로 판단해 증인선서를 거부한 박상용 검사 등 30명과 함께 경찰에 고발했다. 공수처는 현직 경무관인 박 전 청장 등에 대한 사건을 넘겨받아 수사를 개시했다.