롯데백화점 노원점, 17개월간 대규모 리뉴얼 그랜드 오픈

롯데백화점 노원점이 개점 이후 최대 규모 리뉴얼을 마무리하고 그랜드 오픈한다.

롯데백화점은 지난해 3월부터 약 17개월간 진행한 노원점 전관 리뉴얼을 마치고 본격 운영에 들어간다고 4일 밝혔다. 전체 영업면적의 80%인 3만 3058㎡(약 1만평)를 새단장해 식품과 패션, 뷰티 등 핵심 상품군을 강화하고 고객 동선과 공간 디자인도 전면 개편했다.

롯데백화점에 따르면 노원점은 서울 동북권과 경기 북부를 아우르는 핵심 점포다. 창동·상계 일대 개발과 신규 주거단지 조성 등 상권 변화에 맞춰 프리미엄 라이프스타일 백화점으로 경쟁력을 강화했다.

리뉴얼 효과는 나타나고 있다. 올해 상반기 노원점 매출이 전년 동기 대비 15% 증가했고 신규 고객은 5만명 이상 늘었다. 20~30대 고객 매출이 25% 이상 증가하며 젊은 고객층 유입 확대와 함께 ‘영&트렌디’ 점포로의 변화를 입증했다.

차별화된 MD 전략도 제대로 통했다. 노원점의 올해 상반기 K패션 전문관 매출은 전년 동기대비 35% 이상 늘었고, 프리미엄 니치 퍼퓸 브랜드를 대폭 확대한 뷰티 전문관의 경우 향수 판매량이 90% 이상 급증했다. 노원의 장보기 상권을 겨냥해 공간을 특화한 프리미엄 식료품점 ‘레피세리’는 리뉴얼 후 매출이 20% 이상 늘었다.

롯데백화점은 리뉴얼의 마지막 단계로 지하 1층에 약 1653㎡(500평) 규모의 푸드홀과 이탈리아 피아자 광장을 모티프로 한 ‘디저트 피아자’를 새롭게 선보인다. 유명 맛집과 베이커리 브랜드 등 총 25개 브랜드가 입점해 동북권 미식 경쟁력을 강화한 것이 특징이다.

롯데백화점은 그랜드 오픈을 기념해 9월 6일까지 식품 구매 고객 대상 사은행사와 문화 클래스, 고객 참여형 이벤트 등 다양한 프로모션을 진행한다.

롯데백화점 관계자는 “이번 그랜드 오픈은 17개월간 이어온 리뉴얼 프로젝트의 완성”이라며 “앞으로도 지역을 대표하는 랜드마크로 자리매김할 수 있도록 차별화된 콘텐츠를 지속 선보이겠다”고 말했다.