경남도기록원, 도민 소장한 ‘고문헌 상담데이’ 운영

경남도기록원은 도민이 소장한 고문헌의 가치를 알 수 있는 ‘오늘은 고문헌 상담데이’ 신청을 21일까지 선착순으로 접수한다고 4일 밝혔다.

경상국립대학교 고문헌도서관과 함께하는 이번 행사는 오는 9월8일과 12일 이틀간 경상남도기록원에서 도민 총 20명을 대상으로 무료로 운영된다. 1인당 상담 시간은 15~20분이다.

희망 도민은 신청서를 이메일로 제출하거나 온라인을 통해 신청할 수 있으며, 고령자를 위해 전화 접수도 한다.

이번 행사는 9월8일부터 12일까지 경상남도기록원에서 열리는 ‘제1회 경남기록의 숲’ 연계 프로그램으로 진행된다.

집안 대대로 물려받아 소장하고 있지만, 독해가 어려운 한문으로 쓰인 고서·고문서·목판 등의 가치를 살펴보고 올바른 보존 방법을 안내하기 위해 마련됐다.

상담 분야는 소장 고문헌의 전반적인 내용 설명과 독해를 돕는 내용 상담, 간행 연도 서지학적 가치 또는 역사적 의미를 규명하는 특성 분석, 소중한 기록물을 안전하게 후대에 물려줄 수 있도록 안내하는 보존 절차(관리·복원 방법) 등 3개 분야이다.

상담에 참여한 도민에게는 특별 혜택으로 도서 <경남 고문헌의 현장> 1권을 무료로 증정한다.