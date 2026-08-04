창간 80주년 경향신문

경남도기록원, 도민 소장한 ‘고문헌 상담데이’ 운영

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

경남도기록원은 도민이 소장한 고문헌의 가치를 알 수 있는 '오늘은 고문헌 상담데이' 신청을 21일까지 선착순으로 접수한다고 4일 밝혔다.

상담 분야는 소장 고문헌의 전반적인 내용 설명과 독해를 돕는 내용 상담, 간행 연도 서지학적 가치 또는 역사적 의미를 규명하는 특성 분석, 소중한 기록물을 안전하게 후대에 물려줄 수 있도록 안내하는 보존 절차 등 3개 분야이다.

상담에 참여한 도민에게는 특별 혜택으로 도서 <경남 고문헌의 현장> 1권을 무료로 증정한다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

경남도기록원, 도민 소장한 ‘고문헌 상담데이’ 운영

입력 2026.08.04 14:58

  • 김정훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
고문헌 상담데이 포스터. 경남도 제공

고문헌 상담데이 포스터. 경남도 제공

경남도기록원은 도민이 소장한 고문헌의 가치를 알 수 있는 ‘오늘은 고문헌 상담데이’ 신청을 21일까지 선착순으로 접수한다고 4일 밝혔다.

경상국립대학교 고문헌도서관과 함께하는 이번 행사는 오는 9월8일과 12일 이틀간 경상남도기록원에서 도민 총 20명을 대상으로 무료로 운영된다. 1인당 상담 시간은 15~20분이다.

희망 도민은 신청서를 이메일로 제출하거나 온라인을 통해 신청할 수 있으며, 고령자를 위해 전화 접수도 한다.

이번 행사는 9월8일부터 12일까지 경상남도기록원에서 열리는 ‘제1회 경남기록의 숲’ 연계 프로그램으로 진행된다.

집안 대대로 물려받아 소장하고 있지만, 독해가 어려운 한문으로 쓰인 고서·고문서·목판 등의 가치를 살펴보고 올바른 보존 방법을 안내하기 위해 마련됐다.

상담 분야는 소장 고문헌의 전반적인 내용 설명과 독해를 돕는 내용 상담, 간행 연도 서지학적 가치 또는 역사적 의미를 규명하는 특성 분석, 소중한 기록물을 안전하게 후대에 물려줄 수 있도록 안내하는 보존 절차(관리·복원 방법) 등 3개 분야이다.

상담에 참여한 도민에게는 특별 혜택으로 도서 <경남 고문헌의 현장> 1권을 무료로 증정한다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글