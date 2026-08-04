혼자라고 느낄 때 언제, 어디서든 상담하세요···인천에 ‘24시간 외로움 상담콜’ 개소

인천에서 24시간 외로움 상담콜 서비스가 5일부터 시작된다.

인천시는 4일 KT 인천지사에서 24시간 외로움 상담콜’ 개소식을 열고 5일부터 서비스를 개시한다고 밝혔다.

외로움 상담콜은 365일 24시간 운영되는 서비스로, 외로움을 공공이 책임지겠다는 인천시의 선제적 예방 정책이다.

시민 누구나 외로움을 느끼는 순간 상담 및 도움을 요청할 수 있다. 외로움 상담콜은 인천시 120 미추홀콜로 전화해 9번을 누르거나 ☎1899-2579로 전화하면 사회복지사 자격증과 와 상당 자격을 가전문 상담사가 경청하고 외로움 정도와 개인별 욕구를 파악한다. 전화뿐만 아니라 채팅으로도 상담을 이용할 수 있으며, 인공지능(AI) 챗봇을 통해 외로움 관련 정보를 받을 수 있다.

외로움 상담콜은 상담에만 그치지 않는다. 자연스럽게 이야기를 나눌 수 있는 창구를 통해 외로움 예방 및 위기 상황을 조기에 발견하고, 지역사회에서 건강한 사회적 관계를 회복할 수 있도록 돕는다.

경제적 어려움이 확인되면 읍면동 행정복지센터를 통해 긴급 생활 지원을 연계하고, 우울·불안 의심자는 기초정신건강복지센터의 전문 상담을 제공한다. 종합사회복지관·청년미래센터 등 지역사회 기관에서는 일상 회복 프로그램을 제공하는 등 상담부터 서비스 연계까지 촘촘하게 지원한다.

남영희 글로벌도시정무부시장은 “외로움은 이제 개인의 문제를 넘어 지역사회와 공공이 함께 책임져야 할 사회적 과제”라며 “24시간 외로움 상담콜이 시민 누구나 혼자라고 느껴질 때 가장 먼저 떠올릴 수 있는 따뜻한 연결 창구가 되기를 바란다”고 말했다.