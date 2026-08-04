‘모순’ ‘급류’ 다음은 ‘수족관’…1020이 밀고 SNS가 띄운 베스트셀러

2024년 1월 출간된 유래혁 ‘수족관’ 1020 호응, SNS 입소문타고 역주행 7월 말 교보문고 베스트셀러 1위 올라 젊은 층 감성 저격, 일본 애니풍 표지 인기

최근 출판계에 또 하나의 역주행 소설이 화제다. 소설가 유래혁이 2024년 1월에 발표한 장편 소설 <수족관>이 그것이다. 출간 당시에는 큰 화제를 모으지 못했던 소설은 젊은 층을 중심으로 SNS에서 화제가 되며 지난 6월부터 베스트셀러 순위에 모습을 보이더니 7월 말에는 종합 1위에 올랐다.

<수족관>은 일본을 배경으로 보육 시설에서 자라난 소년 ‘류이치’가 자신보다 먼저 보육 시설에서 도망쳐 나온 ‘아카리’를 만나 겪게 되는 일들을 그려낸다. 상처와 결핍에 시달리던 이들이 서로에게 의지하며 오키나와의 바다에 도착하는 꿈을 꾸는, 일종의 성장소설이라고 할 수 있다.

교보문고는 책의 인기에 대해 “SNS를 통한 20대 독자들의 입소문이 흥행을 이끈 가운데, 방학을 맞아 매장을 방문한 학생들이 책을 구매한 것도 영향을 끼쳤다”고 했다. 실제 책의 구매 독자는 20대 여성이 22.6%로 가장 높았고 이어 40대 여성(20.8%), 30대 여성(11.1%) 순이었다. 10대 여성의 구매 비율도 4.5%였는데, 여타 책들과 비교하면 높은 비율이다. 최근 별세 소식이 알려지며 높은 관심을 모으고 있는 히가시노 게이고의 국내 신작 <투명한 나선>의 10대 여성 구매 비율은 1.0% 정도다.

최근 출판계를 이끌어가는 ‘1020 세대’와 ‘여성’ 독자들의 사랑을 받은 것이 <수족관> 인기를 견인한 요소로 보인다. <수족관>에 앞서 역주행 베스트셀러로 불렸던 정대건 작가의 <급류>는 예스24 집계 결과 지난해 10대 구매 도서 1위에 올랐다. 급류 역시 감정의 소용돌이를 통과하는 청춘의 성장 서사를 담은 책으로, 고등학생 ‘도담’과 ‘해솔’이 모종의 사건으로 어쩔 수 없이 헤어졌다가 재회하는 과정을 그린다. 역주행 소설의 원조로 불리는 소설가 양귀자의 <모순>의 여성 독자 비율은 80%를 넘는 것으로 알려졌다.

양귀자의 <모순>처럼 인기 소설가의 작품이 출간 당시에도 주목받았다 다시 화제가 되는 것이 아니라, 무명에 가까웠던 작가의 작품이 인기를 끄는 현상은 특이할 만한 지점이다. 사진작가로 활동해 온 유래혁은 <수족관>이 첫 장편 소설이다.

출판계에서는 작가의 전통적인 인지도보다는 SNS에서 젊은 층의 ‘감성’을 저격하는 소설이 최근 들어 인기를 끌고 있다고 분석한다. 한 출판 관계자는 “최근 역주행하는 책들의 공통점은 SNS에 올리기 좋은 표지나 문장이 있는 경우가 많은데, 이들 책에 특히 청춘과 사랑에 대해 절절한 느낌을 주는 문장이 많은 것 같다”고 말했다.

“영원히 살 것처럼이 아니라, 살날이 얼마 남지 않은 것처럼 해솔을 사랑하겠다고.”(‘급류’ 중)

“말라 버린 우물에 핀 꽃은 정오에만 잠시 드는 햇빛으로 겨우 살아가면서도 누군가 자신을 발견해 주길 바란다는데, 그게 꼭 내 처지 같았어. 나의 향을 맡아 달라는 건, 나를 위해 죽어 달라는 말과 다름이 없는 거잖아.”(‘수족관’ 중)

<수족관>의 표지 삽화는 <너의 이름은>, <스즈메의 문단속>과 같은 일본 애니메이션이 떠오르는 여름날의 아련한 풍경인데, SNS 리뷰 등에는 이 책에 대해 ‘여름 느낌 표지를 보고 손이 갔다’, ‘일본 감수성 좋아해서 재밌게 읽었다’, ‘신카이 마코토의 감성을 좋아한다면 추천’한다는 내용의 글이 여럿 눈에 띈다.