BTS덕에···부산 찾은 외국인 관광객 역대 최다

방탄소년단(BTS) 공연이 열린 6월 부산의 외국인 방문객 수가 역대 최고치를 기록한 것으로 확인됐다. 특히 부산아시아드주경기장이 있는 거제동과 사직동 인근의 방문자 수가 크게 늘었다.

4일 부산시와 부산관광공사에 따르면 6월 부산을 찾은 외국인 방문객 수는 48만4057명으로 집계됐다. 전년 동월(29만8657명) 대비 62.1% 증가한 수치다. 올해 1~6월 외국인 방문객은 242만629명으로 전년 동기(168만2415명)보다 43.9% 늘었다.

부산시는 이같은 급증의 배경에는 6월 12~13일 아시아드주경기장에서 진행된 ‘BTS in 부산’ 공연의 영향이 큰 것으로 보고 있다. 한국관광공사에 따르면 아시아드경기장이 있는 연제구 거제2동은 지난해 4~6월 7417명에서 올해 같은 기간 8만4431명으로 무려 1038%가 늘어 외국인이 가장 많은 지역에 이름을 올렸다. 인접한 동래구 사직2동도 지난해 7607명에서 올해 3만6742명으로 383%(8위)가 늘었다.

BTS 팬클럽 이름과 한글 표기가 똑같아 화제가 됐던 서구 아미동의 외국인 방문객은 지난해 4~6월 4만3993명에서 올해는 29만6555명으로 574%(6위) 증가했다.

올해 상반기 외국인 관광지출액도 5914억 원으로 증가했다. 전년 동기(3621억4100만원)보다 63% 늘어난 수치다. 이 기간 부산의 외국인 방문객은 국적별로 대만(48만 명)이 가장 많았으며, 중국(47만 명)과 일본(29만 명), 미국(22만 명) 순으로 집계됐다. 유입 경로로는 타지역 경유가 103만 명으로 가장 많았으며, 김해공항(101만 명)과 부산항(38만 명) 등이 뒤를 이었다.

부산시와 부산관광공사 등은 중화권 방문객 유치를 이어가기 위한 방안을 찾고 있다. 관광공사는 온라인 여행플랫폼과 협약을 맺고 ‘부산병 치유’ 프로모션을 개발하기도 했다. ‘부산병’은 여행 이후에도 부산을 그리워한다는 뜻의 신조어로, 인스타그램 등 SNS의 밈(인터넷 유행)으로 사용되고 있다.

관광공사는 오는 27일까지 진행되는 프로모션 기간 동안 대만 현지 통화 기준 최대 100NTD(약 5만 원) 상당의 항공권 할인 쿠폰을 제공하고 있다. 지난달 31일부터 지난 2일까지 김해공항에서 이벤트 부스를 운영하며 미리 쿠폰을 받은 외국인 여행자들에게 ‘(부산병)치유키트’를 통해 어묵체험권 등을 증정하기도 했다.

부산시 관계자는 “단발적인 외국인 관광객 유치에 그치지 않고, 재방문을 원하는 이들이 늘어날 수 있도록 다양한 맞춤형 프로모션을 이어나갈 것”이라고 말했다.