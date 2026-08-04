중 군사 다큐에 로켓 발사기 달고 상륙작전 참여하는 로봇 늑대 등장

CCTV 군사 다큐멘터리, AI 연일 강조 프로그램이 대규모 공군 작전도 지휘 시진핑 “AI 군사기술 활용 강화” 지시

중국중앙TV(CCTV)가 인민해방군 창설 99주년을 기념해 방영한 군사 다큐멘터리에 휴대용 로켓 발사기를 등에 탑재한 로봇 늑대가 상륙 작전에 참여하는 장면이 공개돼 화제를 모았다. 인공지능(AI)에 기반한 공군 전술 훈련 장면도 공개했다.

CCTV가 지난달 31일 방영한 다큐멘터리 ‘제승(승리를 쟁취하다)’ 2회에 등장한 로봇 늑대가 4일까지 온라인을 달구고 있다. 다큐멘터리에는 휴대용 로켓 발사기를 장착한 로봇 늑대가 육군 부대와 함께 상륙 작전에 참여하는 모습이 담겼다. 중국군이 그간 공개해 온 훈련 영상에서 로봇개 또는 로봇늑대는 정찰 등의 역할을 맡아 왔다. 이번에는 보조적 역할을 넘어서 공격 임무에 적극 가담한 것이다.

군사 전문가 장쉐펑은 글로벌 타임스와에 “이 영상은 중국 인민해방군의 로봇 늑대 전투 플랫폼이 새로운 발전을 이뤘음을 보여준다”며 “과거 로봇 늑대는 주로 화기를 장착했지만, 신형은 로켓 발사기를 탑재할 수 있어 화력이 크게 향상됐다”고 말했다.

CCTV는 지난 1일 인민해방군 창설 99주년을 맞아 지난달 30일부터 6부작 다큐멘터리 제승을 방영하고 있다. 다큐멘터리에는 로봇 늑대 외에도 중국군의 다양한 인공지능(AI) 기반 공격 전술이 소개됐다.

3일 방영된 프로그램은 공군 소속 덩젠핑 대령이 개발한 ‘지능형 공격 계획 시스템’을 소개했다. AI가 100개 이상의 대규모 전술부대가 고속으로 이동하는 상황에서 찰나의 타이밍에 맞춰 목표물을 타격할 수 있도록 편대 운용과 공격을 조율한다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트는 중국군의 AI 관련 이전 공개 내용은 주로 드론 편대 운용 등 부분적인 분야에 초점을 맞췄으며 이번처럼 인간 조종사가 참여하는 대규모 작전을 지원하도록 설계된 시스템에 대한 언급은 적었다고 짚었다. 아울러 미국 역시 군사용 AI 지원 시스템에서는 전장 상황에 대한 인식과 정보 분석에 더 중점을 두고 있다고 비교했다.

이번 다큐멘터리에 등장한 AI의 실시간 의사결정에 기반한 공격과 작전 운용이 중국군 현대화 작업의 핵심이라는 의미다.

시진핑 중국 국가주석은 지난달 30일 ‘국방 및 군 현대화’를 주제로 열린 당 중앙정치국 학습에서 “무인 AI 기술의 군사적 활용을 강화하고 네트워크 정보체계 구축과 운용을 심화해 스마트화한 군사 체계를 점차 구축해야 한다”고 말했다.

CCTV의 군사 다큐멘터리에는 대규모 숙청이 진행 중인 군의 사기를 끌어올리고 중국군의 전력이 강하다고 과시하려는 속내도 있다. 특히 상륙작전 관련 영상은 대만을 겨냥한 심리전으로도 풀이된다.

대만군은 5일부터 14일까지 연례 최대 군사훈련인 한광훈련을 실시할 계획이다. 한광훈련에는 무인기 관련 공격 ·방어 훈련이 포함되며, 중국군의 해상 봉쇄 상항을 가정한 ‘반봉쇄 호송 훈련’도 처음 실시된다.