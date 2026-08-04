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용암이 흘러간 ‘비밀의 숲’이 열린다···거문오름 용암길 13~17일 한시 개방

입력 2026.08.04 15:48

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세계자연유산 거문오름 트레킹 개최···예약 없이 무료 탐방

오전 8시 조기 입장···태극길·용암길 2개 코스 운영

거문오름. 제주도 제공

거문오름. 제주도 제공

평소 일반인 출입이 제한되던 거문오름 용암길이 오는 13일부터 17일까지 닷새간 한시적으로 열린다. 행사 기간에는 별도의 사전 예약 없이 누구나 무료로 탐방할 수 있다.

제주도는 이 기간 거문오름 일원에서 제17회 세계자연유산 거문오름 트레킹 행사가 진행된다고 4일 밝혔다.

올해는 여름철 탐방객 편의를 위해 입장을 기존 오전 9시에서 오전 8시로 1시간 앞당겼다. 입장은 오후 1시에 최종 마감된다. 출발 전 탐방안내소에서 안전 교육을 이수한 후 출입증을 발급받아야 입장할 수 있다.

이번 트레킹은 태극길과 용암길 등 2개 코스로 나누어 운영된다.

태극길은 분화구 내부와 정상부 능선을 따라 걷는 코스다. 탐방객의 체력과 일정에 맞춰 정상코스(2.1㎞·1시간), 분화구코스(5.0㎞·2시간 30분), 능선코스(6.7㎞·3시간 30분) 중 선택할 수 있다. 원하는 탐방객에게는 전문 해설사가 동행해 거문오름의 생성 과정과 지질·생태적 가치를 알기 쉽게 설명해 준다.

특히 행사 기간에만 열리는 용암길(6㎞)은 거문오름에서 분출한 용암이 흘러가며 형성된 지형을 따라 걷는 약 3시간 30분 코스다. 해설사 동행 탐방을 희망할 경우 오전 9시30분부터 오후 2시까지 30분 간격으로 출발하는 팀에 참여하면 된다.

탐방객 편의를 위해 용암길 종점에서 제주세계자연유산센터까지 연결하는 무료 셔틀버스가 오전 10시30분부터 오후 4시30분까지 30분 간격으로 운행한다.

개막식은 14일 오전 9시 제주세계자연유산센터에서 열린다. 거문오름 풍물단의 길놀이 공연을 시작으로 다양한 체험 프로그램과 주민 참여 프로그램이 운영된다. 거문오름에서 찍은 사진을 지정 해시태그와 함께 누리소통망(SNS)에 올리면 선착순으로 기념품을 주는 이벤트도 진행한다.

김형은 제주도 세계유산본부장은 “이번 행사는 평소 개방되지 않는 용암길을 직접 걸으며 세계자연유산 거문오름의 자연·지질학적 가치를 체험할 수 있는 특별한 기회”라고 말했다.

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