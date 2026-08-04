제주 지역화폐 탐나는전 10% 캐시백 7일부터 ‘부활’

추경 266억 5,000만 원 추가 확보 월 70만 원 한도·10% 적립 연말까지

예산 소진으로 잠시 중단됐던 제주 지역화폐 ‘탐나는전’의 캐시백 적립 혜택이 오는 7일부터 재개된다.

제주도는 최근 제2회 추가경정예산에서 ‘탐나는전’ 관련 예산으로 266억5000만원을 추가 확보함에 따라 캐시백 적립을 다시 시작한다고 4일 밝혔다.

캐시백 적립 한도와 적립률은 각각 월 70만원, 10%로 기존과 동일하게 연말까지 유지된다.

탐나는전 캐시백은 연매출 10억원 이하 소상공인 가맹점에서 결제하면 월 70만원 한도에서 결제액의 10%를 포인트로 돌려주는 제도다. 월 70만원 한도를 다 사용하면 캐시백을 최대 7만원 받을 수 있다는 의미다.

도는 탐나는전 활용도를 높이기 위해 ‘선물하기’와 비대면 결제, 법인 구매 등 신규 서비스도 도입했다. 아울러 ‘한라독서머니’ 플랫폼과 연계해 독서포인트를 탐나는전으로 받을 수도 있다.

특히 ‘선물하기’ 기능은 수신자의 이름과 전화번호만으로 탐나는전을 보낼 수 있어 경조사 답례품 등 다양한 용도로 활용될 것으로 보인다.

도는 앞으로 관광 도민증인 ‘나우다’와 탐나는전을 연계하고 전국체전 참가자에게 탐나는전 이용 혜택을 제공하는 방안도 추진할 방침이다. 이는 관광 및 체육 행사 수요를 지역 내 소비로 전환해 지역 경제 활성화를 도모하는 효과가 있을 것으로 기대된다.

강애숙 제주도 경제활력국장은 “캐시백 재개가 고물가 속 도민의 소비 부담을 덜고 전통시장과 골목상권, 영세 소상공인의 매출 회복으로 이어지길 기대한다”면서 “확보한 예산을 안정적으로 운영해 도민들이 연말까지 탐나는전 혜택을 이어갈 수 있도록 하겠다”고 말했다.