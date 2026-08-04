‘7대범죄 수사’ 중수청 정원 2874명 구성···검사, 1~4급 수사관으로 임용

오는 10월2일 출범하는 중대범죄수사청(중수청)이 2870여명 규모로 부패와 경제 등 ‘7대 중대범죄’를 수사하게 된다. 중수청으로 자리를 옮기는 검사는 법조 경력과 종전 보직 등에 따라 1~4급 수사관으로 임용된다.

행정안전부 중수청 개청준비단은 이런 내용의 ‘중대범죄수사청과 그 소속기관 직제’와 ‘중대범죄수사청 수사관 임용령’ 제정안을 오는 5∼10일 입법예고한다고 4일 밝혔다.

중수청은 부패, 경제, 방위 사업, 마약, 내란·외환 등 국가보호 범죄, 사이버범죄, 법왜곡죄 등 7대 중대범죄를 수사하며, 본청과 6개 지방청(서울·수원·대전·대구·부산·광주)으로 구성된다.

정원은 2874명이며, 수사관 2567명(89.3%)과 일반직공무원 등 307명(10.7%)으로 짜여진다. 중대범죄 수사가 집중돼 있고, 관할구역도 방대한 서울청에는 1089명(37.9%)을 배정하고 청장 밑에 3명의 차장을 두도록 했다.

최근 형사소송법 개정으로 타 수사기관에서 1차 수사한 사건을 검사의 요청으로 중수청에서 보완수사를 할 수 있게 됨에 따라 이를 전담할 조직(사회약자범죄특별수사팀)도 본청과 지방청에 설치한다.

중수청으로 옮기는 검사와 검찰수사관 등은 본인이 희망할 경우 별도의 시험 없이 중수청 소속 공무원으로 임용된다.

계급 체계가 일반직공무원과는 다른 검사는 법조 경력과 종전 보직 등을 고려해 상당 계급의 수사관으로 임용된다. 지검장급은 1급, 차장과 부장검사급은 2급, 그 외 법조경력 10년 이상 검사는 3급, 10년 미만 검사는 4급으로 각각 임용된다.

권한 집중을 막기 위해 중수청 수사관의 임용권은 대통령과 행안부 장관, 중수청장에게 나눠 부여된다. 대통령은 1∼2급 수사관을 임용하고, 행안부 장관은 파면·해임을 제외한 3∼5급 수사관의 임용권을 행사한다. 중수청장은 1∼5급 수사관의 임용 추천권과 5급 전보권, 6급 이하 수사관 임용권을 갖는다.

준비단은 중수청 근무를 희망하는 검사와 직원을 대상으로 충원 절차를 본격 진행한다. 5일부터 12일까지 전국 18개 지방검찰청을 순회하며 검사와 검찰수사관 등을 대상으로 임용설명회를 개최한다. 또 7일부터 20일까지 희망자 모집 공고와 동시에 임용 희망 신청서를 접수한다. 이후 9월 말까지 대상자 선정 절차를 거쳐 중수청 개청에 맞춰 임용할 계획이다.

중수청 청사는 기존 검찰청 청사가 아닌 별도 청사를 마련해 사용한다. 중수청 본청과 서울청은 최근 서울 중구 르네스퀘어빌딩에 함께 입주하며 임대차 계약을 마쳤다.

부산청은 부산 강서구 퍼스트월드, 대구청은 대구 남구 남산빌딩, 광주청은 광주 북구 한경빌딩을 사용한다. 대전청은 우선 세종시 민간 건물에 입주한 뒤 옛 대전세무서 부지에 청사를 신축해 이전할 예정이며, 수원청은 경기신용보증재단 사옥에 임시 입주한 뒤 내년 초 본청사로 이전한다.

개청 초기엔 자체 형사사법정보시스템(KICS·킥스) 대신 경찰청 시스템을 활용해 업무를 시작한다. 개청일에는 사건 관리 등 필수 기능만 우선 가동하고, 나머지 사건 처리 기능은 연말까지 단계적으로 구축한다.

중수청 개청 준비단장인 김민재 행정안전부 차관은 “중수청 출범은 검찰청 체제에서 수사와 기소의 분리를 실현하는 검찰개혁의 중요한 단초”라며 “우수한 수사인력을 확보하고, 청사와 정보시스템 등 중수청 개청에 필요한 제반 사항들이 차질 없이 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.