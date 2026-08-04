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영국 농부는 사과에 선크림 뿌리고, 프랑스 집배원은 “계세요?” 안부 확인…‘극한 더위’ 유럽 생존법

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본문 요약

올여름 역대급 더위가 덮친 유럽은 폭염을 견디기 위한 새로운 생존 방식을 만들어가고 있다.

농작물을 보호하려는 농부들부터 폭염에 취약한 노인을 돌보는 정부까지 유럽 곳곳에서 '함께 생존하기' 위한 방법을 찾고 있다.

최근 영국 켄트 지방의 농부 클라이브 백스터는 사과를 보호하기 위해 '자외선 차단제'를 뿌렸다.

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영국 농부는 사과에 선크림 뿌리고, 프랑스 집배원은 “계세요?” 안부 확인…‘극한 더위’ 유럽 생존법

입력 2026.08.04 16:44

  • 박채연 기자

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3일(현지시간) 독일 서부 뒤스부르크에 있는 티센크루프 스틸 유럽 AG의 제철소 슈벨게른에 있는 용광로(호초펜)에서 부분적으로 말라버린 라인강 강바닥을 선박이 지나가고 있다. AFP연합뉴스

3일(현지시간) 독일 서부 뒤스부르크에 있는 티센크루프 스틸 유럽 AG의 제철소 슈벨게른에 있는 용광로(호초펜)에서 부분적으로 말라버린 라인강 강바닥을 선박이 지나가고 있다. AFP연합뉴스

올여름 역대급 더위가 덮친 유럽은 폭염을 견디기 위한 새로운 생존 방식을 만들어가고 있다. 농작물을 보호하려는 농부들부터 폭염에 취약한 노인을 돌보는 정부까지 유럽 곳곳에서 ‘함께 생존하기’ 위한 방법을 찾고 있다.

사과에 ‘선크림’ 뿌리는 농부들…“뜨거운 햇볕에 사과가 익지 않게”

지난달 13일(현지시간) 프랑스 파리 근처 퐁텐블로 숲에서 산불 연기가 피어오르는 가운데, 한 농부가 밀리라포레의 도로를 따라 트랙터를 몰고 있다. 로이터연합뉴스

지난달 13일(현지시간) 프랑스 파리 근처 퐁텐블로 숲에서 산불 연기가 피어오르는 가운데, 한 농부가 밀리라포레의 도로를 따라 트랙터를 몰고 있다. 로이터연합뉴스

최근 영국 켄트 지방의 농부 클라이브 백스터는 사과를 보호하기 위해 ‘자외선 차단제’를 뿌렸다. 특히 강한 햇볕에 취약한 품종으로 알려진 브램리 사과의 피해를 줄이기 위한 조치다.

영국 일간 텔레그래프는 3일(현지시간) 잉글랜드 지역에서 사과 농부들이 점토로 만든 자외선 차단제를 사용하고 있다고 보도했다. 백스터는 텔레그래프에 “자외선 차단제가 사과가 스스로 익어버리는 것을 막아준다”며 “유기농 제품이고 이 지역 다른 농부들도 몇 년간 이 방법을 사용해온 것으로 알고 있다”고 말했다.

이 자외선 차단제는 원예용 카올린 점토(고령토)를 물과 섞어 만든다. 나무에 뿌리면 하얀 막을 형성해 햇빛을 차단하고 사과의 표면 온도를 낮춰준다. 사과좀벌레와 일부 나방 등 해충으로부터 나무를 보호하는 역할도 한다. 수확한 사과는 출하 전 깨끗이 세척한다.

다만 자외선 차단제만으로 강한 햇볕을 막기에는 역부족이다. 백스터는 “고온으로 사과나무들이 심한 스트레스를 받아 농부들이 나무를 솎아내야 하는 상황”이라며 “수확량이 줄고 있다”고 전했다. 백스터를 비롯해 영국 농부들은 폭염이 이어질 경우 식량 부족 사태가 발생할 수 있다고 경고했다. 영국 에너지 및 기후 정보국도 지난 5월 영국 농가들이 폭염으로 인해 매년 2억500만파운드(약 3945억원)의 손실을 보고 있다고 밝혔다.

우편배달 대신 폭염 속 노인 생존 확인하는 프랑스 집배원들…“심리 상담사 같은 존재”

3일(현지시간) 토리노의 폭염 속에서 한 마리 개가 피아차 카스텔로에 있는 공공 분수대에서 더위를 식히고 있다. 지난주 초 서유럽을 강타한 뒤, 이번 시즌 가장 최근의 폭염이 중부 유럽을 달궜고 토요일에는 이탈리아까지 영향을 미치기 시작했다. AFP연합뉴스

3일(현지시간) 토리노의 폭염 속에서 한 마리 개가 피아차 카스텔로에 있는 공공 분수대에서 더위를 식히고 있다. 지난주 초 서유럽을 강타한 뒤, 이번 시즌 가장 최근의 폭염이 중부 유럽을 달궜고 토요일에는 이탈리아까지 영향을 미치기 시작했다. AFP연합뉴스

프랑스 남동부 엑스레벵에서 우체국 집배원으로 일하는 아르모니 시몽(41)은 한 노인의 아파트 초인종을 눌렀다. 우편물을 배달하는 대신 당뇨병과 천식을 앓는 은퇴자 마르틴 콩브(68)가 폭염 속에서도 잘 지내는지 확인하기 위해서다.

최근 콩브는 시몽의 조언에 따라 아파트 창문에 마라톤 선수들이 완주 후 체온 유지를 위해 사용하는 ‘생존 담요’를 붙여놨다. 에어컨이 없는 콩브의 집은 최근 36도까지 온도가 올라갔지만 생존 담요 덕분에 실내 온도가 4도 정도 낮아졌다고 한다.

뉴욕타임스는 이날 “지난 6월 세바스티앵 르코르누 프랑스 총리가 도입한 전국적인 비상 정책의 일환”이라며 모든 집배원은 우편물 배달과 함께 폭염에 시달리는 노인들의 안부를 확인하도록 권장받고 있다고 전했다. 프랑스 공중보건국은 지난 6월에 발생한 폭염으로 인해 약 6000명이 사망했으며 이 중 3분의 2는 75세 이상 노인이라고 잠정적으로 추산했다.

집배원은 우편배달을 하면서 노인이나 고립된 이들을 정기적으로 접촉하는 유일한 사람일 가능성이 크다는 점이 이번 정책에 반영됐다. 당국은 취약 계층 주민 명단을 계속해서 업데이트하기보단 6만5000명의 집배원 네트워크를 활용하는 것이 유용하다고 본 것이다.

시몽이 만난 95세 노인 여성 엘비르 베르타놀리오는 “95세의 더위는 50세 때와는 느낌이 완전 다르다”며 “제 나이에 젊은 사람들을 보는 건 정말 기분 좋은 일”이라고 말했다. 집배원은 상태가 좋지 않은 노인 곁을 지키거나 식사 여부를 확인하는 등 의료진과 같은 역할도 한다. 시몽이 만난 질베르트 밀라노(88)는 집배원이 “심리 상담사 같은 존재”라고 말했다.

폭염 대비 위한 분필 품귀 현상에 요구르트 바르기까지…“태닝하지 마세요” 주의도

지난달 29일(현지시간) 프랑스 지롱드의 르 템플에서 드론으로 촬영한 영상은 프랑스 대부분 지역에 폭염과 물 부족이 이어지는 가운데 가뭄 상황 속에서 산불로 피해를 입은 불탄 숲을 보여줍니다. 로이터연합뉴스

지난달 29일(현지시간) 프랑스 지롱드의 르 템플에서 드론으로 촬영한 영상은 프랑스 대부분 지역에 폭염과 물 부족이 이어지는 가운데 가뭄 상황 속에서 산불로 피해를 입은 불탄 숲을 보여줍니다. 로이터연합뉴스

에어컨이 많이 보급되지 않은 유럽에서는 저비용으로 실내 온도를 낮출 수 있는 다양한 민간요법이 공유되고 있다. 프랑스에선 ‘블랑 드 뫼동’이라 불리는 백토를 학교나 집의 창문에 발라 열을 차단하는 방법이 유행처럼 확산하고 있다고 프랑스 일간지 르 파리지앵은 전했다. 백토를 물과 섞어 유리 표면에 바르면 빛은 어느 정도 투과시키지만 열은 반사하는 우윳빛 코팅이 만들어진다.

영국의 한 대학 강사는 창문 바깥쪽에 요구르트를 바르면 온도를 최대 3.5도까지 낮출 수 있다고 BBC에 말했다. 그는 요구르트가 창문에 얇은 막을 형성할뿐더러 밝은색이라 창으로 들어오는 태양 복사열의 일부를 반사한다고 말했다.

가디언은 “습관을 바꾸라”며 “상식처럼 느껴지는 것들이 극심한 더위를 겪어보지 않은 이들에겐 낯설게 느껴질 수 있다”고 말했다. 그러면서 물을 마시고 커튼을 치고 헐렁한 옷을 입고 햇볕을 피하라고 조언했다. 다름슈타트 대학교의 열 연구원인 아비칼 솜반시는 “인도나 심지어 남유럽에서도 해가 뜨면 사람들은 그늘을 찾아다닌다”며 “그런데 독일 사람들은 그냥 가만히 서서 태닝을 하려고 한다”고 말했다.

폭염 속 생존을 위한 대응은 일상뿐 아니라 국가 기반시설에서도 이어지고 있다. 다뉴브강과 라인강 수위가 바닥을 드러낼 정도로 낮아지면서 농업과 전력 생산, 물류에도 비상이 걸렸다. 루마니아는 원전 냉각수 확보를 위해 다뉴브강 암반을 폭파해 물길을 변경하는 긴급 조치까지 시행했다.

CNBC는 폭염이 일상이 되면서 유럽의 교통 인프라도 장기적인 대응에 나서고 있다고 전했다. 유로스타는 최근 섭씨 55도에서도 정상적으로 작동하는 냉방 시스템을 갖춘 차세대 열차 ‘셀레스티아(Celestia)’를 2031년부터 도입하기로 했다. 애초 섭씨 45도 환경을 기준으로 설계했지만 최근 잇따른 폭염을 반영해 기준을 높인 것이다.

최근 노르웨이에서는 오슬로 공항 활주로의 아스팔트 표면 온도가 52도에 육박하자 활주로와 유도로를 식히기 위해 수천 리터의 물을 반복해서 살포했다. 스웨덴 수도 스톡홀름에서는 고온으로 철로가 휘는 현상을 막기 위해 레일을 흰색으로 도색하는 작업을 진행했다.

영문번역(English Translation)
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