폭염에 전북 온열질환 추정 사망자 5명으로 늘어

3일 완주군서 82세, 97세 여성 사망

올 여름 폭염이 지속되는 가운데 전북지역에서 온열질환으로 추정되는 사망자가 2명 더 늘어 총 5명으로 집계됐다.

4일 전북도에 따르면 폭염 경보가 발효 중이던 지난 3일 완주군에서 80대 남성 A씨과 90대 여성 B씨가 열사병 증세로 각각 쓰러져 병원으로 이송됐으나 숨졌다.

A씨(82)는 낮에 사륜오토바이를 몰던 중 도로 보호난간을 들이받고 쓰러진 채 발견됐다. A씨는 병원으로 옮겨졌지만 결국 사망했다. 의료진은 A씨의 사망원인으로 외인사와 함께 열사병을 함께 기재했다.

같은 날 완주군의 한 단독주택 텃밭에서는 B씨(97·여)가 쓰러진 채 발견돼 병원으로 이송됐다. 발견 당시 이 여성의 체온은 41.6도였고, 몸에 광범위한 1∼2도 화상을 입은 상태였다. 병원으로 옮겨져 치료를 받았으나 의식을 되찾지 못하고 이날 오전 숨졌다.

앞서 전북 지역에서는 지난달 15일 정읍에서 밭일을 하던 70대가 쓰러진 뒤 보름 만에 숨졌다. 같은 달 26일과 29일에도 김제에서 농사일하던 90대 여성 2명이 온열질환으로 사망했다.