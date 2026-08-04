모로코 서사하라 고속도로가 ‘트럼프’로 개명한 까닭

북아프리카 모로코 대서양 연안을 따라 서사하라로 이어지는 1055㎞ 길이의 고속도로에 ‘트럼프’라는 새로운 이름이 붙었다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 이름에서 따온 것으로, 오랜 영유권 분쟁에서 자국 손을 들어준 미국을 향한 감사의 표시다.

3일(현지시간) 모로코 온라인 매체 헤스프레스에 따르면 모로코 국왕 모하메드 6세는 ‘티즈니트-다클라’ 고속도로의 이름을 ‘트럼프’로 바꾸는 내용의 서한을 최근 공개했다.

지난달 2일 자로 작성된 서한에서 모하메드 6세는 고속도로 명칭 변경이 “개인적으로 깊은 존경을 표하는 뜻”이라며 “당신(트럼프 대통령)이 사하라에 대한 모로코의 주권을 인정한 것은 세대를 거쳐 모로코인의 기억 속에 영원히 새겨질 것”이라고 밝혔다.

원래 티즈니트-다클라로 불렸던 이 고속도로가 새 이름을 갖게 된 사연은 2020년으로 거슬러 올라간다. 트럼프 1기 행정부 때인 2020년 미국은 모로코의 서사하라 영유권을 공식 인정했다. 서사하라는 모로코가 대부분 지역을 실효 지배하며 자국 영토라고 주장하는 곳이다. 하지만 일부 지역은 무장 독립세력인 폴리사리오 전선이 통제하고 있다. 유엔은 이곳을 ‘비자치지역’으로 분류하고 최종 지위는 서사하라 주민이 결정해야 한다는 입장을 유지하고 있다.

바로 이 지역을 지나는 것이 티즈니트-다클라 고속도로다. 이 도로는 모로코 남서부 티즈니트에서 서사하라 최대 도시 라윤을 거쳐 다클라까지 이어진다. 2015년 착수, 10년간 약 10억달러(약 1조4400억원)을 들여 완공한 아프리카 최대 규모의 도로 인프라이기도 하다. 민감한 분쟁 지역을 모로코 영토로 인정해준 트럼프 행정부에 이름으로 보답한 것은 이런 배경에서 나왔다. 모로코는 그해 12월 이스라엘과의 관계 정상화에 합의했는데, 서사하라에 대한 미국의 모로코 주권 인정은 그로부터 이틀 뒤 나왔다.

트럼프 대통령은 모로코 왕실보다 앞서 고속도로의 개명 사실을 공개했다. 그는 지난달 26일 트루스소셜에 도로의 모습이 담긴 영상과 함께 “바라건대 언젠가 이 훌륭한 고속도로 전 구간을 직접 달려볼 수 있기를 기대한다”고 적었다.