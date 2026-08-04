창간 80주년 경향신문

전주시, 도내 첫 ‘폭염 중대경보’… 전북도, 최고단계 대응

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

전주시, 도내 첫 ‘폭염 중대경보’… 전북도, 최고단계 대응

입력 2026.08.04 17:14

구글 선호 매체로 추가

전북 도내 첫 폭염 중대경보에 대응 총력

생존을 위한 3단계 행동수칙 집중 홍보

사상 처음으로 전북 전주시에 폭염중대경보가 발효된 4일 낮 전주시 완산구 효자동 일대에 행인이 없어 한산한 모습을 보이고 있다. 연합뉴스

사상 처음으로 전북 전주시에 폭염중대경보가 발효된 4일 낮 전주시 완산구 효자동 일대에 행인이 없어 한산한 모습을 보이고 있다. 연합뉴스

전북특별자치도는 4일 도내 최초로 전주시에 폭염 중대경보가 발효됨에 따라 재난안전대책본부를 중심으로 최고 수준의 폭염 대응체계에 돌입했다.

전북도는 이날 시·군과 관계기관에 재난안전대책본부장 특별지시사항을 긴급 전파하고, 행정력을 총동원해 취약계층 보호와 현장 대응 강화에 나섰다고 밝혔다.

‘폭염 중대경보’는 하루 이상 최고 체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도가 예상될 때 발령되는 최고 단계의 대응 체계다. 인명 피해 발생 위험이 매우 높은 상황을 의미한다.

도는 우선 홀몸 어르신 등 취약 노인을 대상으로 안부 확인을 확대하고, 노숙인에 대해서도 현장 예찰과 안전 확인을 강화하기로 했다.

농업 분야에서는 낮 시간대 작업을 전면 중지하고 휴식을 취할 것을 안내하고 있다. 건설 현장 등 취약 사업장에 대해서는 2시간마다 20분 이상 휴식 보장 여부를 집중 점검하고, 긴급조치를 제외한 야외작업은 중단하도록 안내하고 있다.

야외 공연과 축제도 일정 조정을 검토하도록 권고했다.

시·군 및 관계기관과 협력해 폭염 국민행동요령도 집중 홍보할 계획이다. 특히 도는 폭염 중대경보 시 도민이 실천해야 할 ‘생존을 위한 3단계 행동수칙’인 ‘모든 야외활동 즉시 중단’ ‘무더위쉼터 등 시원한 장소로 이동’ ‘가족과 이웃, 차량 내부에 방치자 확인’의 적극적인 준수를 당부했다.

이원택 전북자치도지사는 “폭염 중대경보가 발효된 만큼 이는 단순한 무더위가 아니라 도민의 생명을 위협하는 재난”이라면서 “특히 어르신과 농업인, 야외근로자 등 취약계층의 안전 확보에 모든 행정력을 집중하겠다”고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글