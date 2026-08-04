전주시, 도내 첫 ‘폭염 중대경보’… 전북도, 최고단계 대응

전북 도내 첫 폭염 중대경보에 대응 총력 생존을 위한 3단계 행동수칙 집중 홍보

전북특별자치도는 4일 도내 최초로 전주시에 폭염 중대경보가 발효됨에 따라 재난안전대책본부를 중심으로 최고 수준의 폭염 대응체계에 돌입했다.

전북도는 이날 시·군과 관계기관에 재난안전대책본부장 특별지시사항을 긴급 전파하고, 행정력을 총동원해 취약계층 보호와 현장 대응 강화에 나섰다고 밝혔다.

‘폭염 중대경보’는 하루 이상 최고 체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도가 예상될 때 발령되는 최고 단계의 대응 체계다. 인명 피해 발생 위험이 매우 높은 상황을 의미한다.

도는 우선 홀몸 어르신 등 취약 노인을 대상으로 안부 확인을 확대하고, 노숙인에 대해서도 현장 예찰과 안전 확인을 강화하기로 했다.

농업 분야에서는 낮 시간대 작업을 전면 중지하고 휴식을 취할 것을 안내하고 있다. 건설 현장 등 취약 사업장에 대해서는 2시간마다 20분 이상 휴식 보장 여부를 집중 점검하고, 긴급조치를 제외한 야외작업은 중단하도록 안내하고 있다.

야외 공연과 축제도 일정 조정을 검토하도록 권고했다.

시·군 및 관계기관과 협력해 폭염 국민행동요령도 집중 홍보할 계획이다. 특히 도는 폭염 중대경보 시 도민이 실천해야 할 ‘생존을 위한 3단계 행동수칙’인 ‘모든 야외활동 즉시 중단’ ‘무더위쉼터 등 시원한 장소로 이동’ ‘가족과 이웃, 차량 내부에 방치자 확인’의 적극적인 준수를 당부했다.

이원택 전북자치도지사는 “폭염 중대경보가 발효된 만큼 이는 단순한 무더위가 아니라 도민의 생명을 위협하는 재난”이라면서 “특히 어르신과 농업인, 야외근로자 등 취약계층의 안전 확보에 모든 행정력을 집중하겠다”고 밝혔다.