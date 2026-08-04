자발적 이직 청년도 생애 한 차례 구직급여…‘세대 상생형’ 정년연장 연내 입법

고용노동부가 자발적으로 이직하려는 청년에게도 생애 한 차례 구직급여를 주는 방안을 추진한다. 노동시장에 신규 진입하는 청년층에 특화한 청년첫취업지원제를 신설하고, 구직촉진수당도 인상한다.

김영훈 노동부 장관은 4일 청와대에서 열린 대통령 업무보고에서 이 같은 내용을 담은 하반기 업무 추진 방향을 보고했다.

노동부는 하반기 핵심 과제로 청년 취업 및 중장년 재취업을 위한 지원 방안을 내놨다. 우선 35세 미만 청년이 일정 기간 이상 일한 뒤 자발적으로 이직한 경우 생애 한 차례 구직급여를 받을 수 있도록 고용보험법 개정을 연내 추진한다. 청년이 자신과 더 맞는 일자리를 찾기 위한 이직을 시도하는 경우 고용 시장이 어렵다는 점을 고려해 국가가 경력 재설계를 지원하겠다는 취지다.

최근 청년층 고용 한파가 지속되는 상황에서 첫 취업에 도전하는 청년들을 위한 특화 지원책인 ‘K-유스개런티(청년첫취업지원제)’를 신설한다. 청년들이 취업 경험이 없어도 국민취업지원제도의 혜택을 볼 수 있도록 문턱을 낮추고, 직업 훈련 및 취업 연결 등을 맞춤 지원한다는 구상이다. 국민취업지원제도는 저소득 구직자에게 취업 지원과 생계비를 지원하는 제도인데, 이를 통해 받을 수 있는 월 60만원의 구직촉진수당도 65만원으로 인상한다.

김 장관은 “기업에선 경력직을 선호하고, 청년들은 취업을 하지 못해 경력을 쌓지 못하는 악순환이 이어지고 있다”면서 “국가가 청년들의 첫 경력을 책임지는 제도를 설계해 조만간 발표하겠다”고 말했다.

중장년층이 다시 일할 기회를 넓히기 위해 재취업지원서비스 의무사업장을 단계적으로 확대한다. 노동부는 정년 연장과 관련해선 사회적 논의를 바탕으로 연내 ‘세대 상생형 정년 연장’ 법제화를 추진하겠다고 밝혔다.

이재명 대통령은 “대한민국의 미래인 청년 고용 상황이 여전히 안 좋다”면서 “청년이 원하는 좋은 일자리가 확대될 수 있도록 기존의 틀을 뛰어넘는 혁신적 대책을 마련해주면 좋겠다”고 당부했다.

노동부는 하반기 핵심 과제로 노동시장 격차를 완화하기 위한 사회안전매트를 강화하겠다고 밝혔다. 그 일환으로 최근 김 장관이 언급한 ‘K-노동복지회의소’를 신설하는 방안을 연내 마련하겠다고 했다. 특수고용·플랫폼 노동자 등 기존 노동법이 포괄하지 못하는 869만명의 비정형 노동자들의 권익 보호 및 복지 지원을 위한 기구를 만들겠다는 것이다.

김 장관은 이재명 정부의 노동 분야 핵심 국정과제 추진 계획도 보고했다. 당초 지난 5월1일 노동절 이전 처리를 목표로 했던 ‘일하는 사람 권리에 관한 기본법’과 ‘노동자 추정제’ 패키지 법안은 연내 입법을 추진한다. ‘5인 미만 사업장 근로기준법 적용’과 관련해선 단계적 확대를 위해 사회적 대화를 추진하겠다고 밝혀, 법 개정 및 시행령 개정까지 시간이 소요될 것으로 보인다.

정부 국정과제 가운데 하나인 ‘플랫폼·특수고용·프리랜서를 위한 최저보수제’ 추진 계획은 이번 업무보고에 포함되지 않았다. 다만 노동부는 도급제 노동자의 최저임금 적용 등 최저임금 제도 개편안을 연내 마련한다는 계획이다. 이밖에 노동부는 현재 95만명 수준인 고용보험 가입 예술인·노무제공자를 최대 160만명까지 확대하겠다는 목표도 제시했다.

최근 일부 대기업에서 논란이 된 ‘영업이익 N% 성과급’ 및 노동쟁의 범위 등과 관련해선 이달 중 지침을 마련해 발표하겠다고 했다. 지난달 이 대통령이 노동쟁의 범위를 둘러싼 현장 혼란을 막기 위해 노동부에 기준 마련을 주문한 데 따른 것이다.

노동부는 상반기 주요 성과로 산업재해 사망자 및 임금체불액 감소 등을 꼽았다. 하반기에도 최근 10년간 동일 유형 재해가 반복적으로 발생하는 사업장 183곳을 대상으로 기업별 안전관리 대책을 마련해 밀착 관리하는 등 산재를 줄이기 위해 취약 부분을 ‘핀셋 관리’한다는 방침이다.