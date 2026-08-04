창간 80주년 경향신문

텍사스 첫 여성 공화 하원의원 케이 그레인저 별세

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

텍사스 첫 여성 공화 하원의원 케이 그레인저 별세

입력 2026.08.04 20:25

수정 2026.08.04 20:28

펼치기/접기
구글 선호 매체로 추가

공화당 여성 최초 세출위원장도

텍사스 첫 여성 공화 하원의원 케이 그레인저 별세

보수 성향이 강한 미국 텍사스에서 ‘여성의 벽을 허문 정치인’인 케이 그레인저가 2일(현지시간) 세상을 떠났다. 향년 83세.

그는 ‘여성 최초’라는 기록을 여럿 보유한 정치인이다. 텍사스 최초의 공화당 소속 여성 하원의원, 미국 하원 세출위원회 최초의 공화당 여성 위원장, 텍사스 포트워스의 첫 여성 시장이었다.

1943년 텍사스주 그린빌에서 태어난 그는 텍사스 웨슬리언대를 졸업하고 고등학교 교사로 재직 중 결혼해 세 자녀를 뒀다. 그러나 이후 이혼했고 홀로 아이들을 키우며 힘겹게 생계를 이어나갔다.

집 주변 폐기물 처리장 건설 문제를 놓고 목소리를 내면서 포트워스시 도시계획위원이 됐고, 이어 시의원에 도전했다.

1991년에는 포트워스 최초의 여성 시장으로 뽑혔고, 1996년 텍사스 지역 최초의 공화당 여성 하원의원이 된 뒤 30여년간 의원직을 유지했다. 2023년 공화당 여성 의원 중 최초로 세출위원장이 됐다.

알츠하이머병을 앓게 되자 2024년 3월 위원장직에서 물러났고 그해 말 은퇴를 선언했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글