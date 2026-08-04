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본문 요약

이성복 시인의 세 번째 시집 <그 여름의 끝>이 4일 미국 펭귄 랜덤 하우스 자회사 크노프에서 출간된다고 문학과지성사가 밝혔다.

한국 문학작품으로는 2011년 신경숙 장편소설 <엄마를 부탁해>를 번역 출간했다.

<그 여름의 끝>은 한국 작품으로는 두 번째, 한국 시집으로는 처음으로 크노프에서 출간되는 책이 됐다.

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이성복 시인 ‘그 여름의 끝’ 미국서 출간된다

입력 2026.08.04 20:25

수정 2026.08.04 20:28

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  • 고희진 기자

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‘댓 서머스 엔드’ 안톤 허 번역

크노프출판사 첫 한국 시집

이성복 시인 ‘그 여름의 끝’ 미국서 출간된다

이성복 시인(74·사진)의 세 번째 시집 <그 여름의 끝>이 4일(현지시간) 미국 펭귄 랜덤 하우스 자회사 크노프에서 출간된다고 문학과지성사가 밝혔다.

<그 여름의 끝>의 영문판 제목은 <댓 서머스 엔드>(That Summer’s End)로 번역은 이성복의 시론집 <무한화서>를 영어로 옮긴 안톤 허가 맡았다.

1915년 설립된 크노프는 고전과 현대문학에서 뛰어난 성과를 이룬 작품들을 출간한 유서 깊은 출판사다.

한국 문학작품으로는 2011년 신경숙 장편소설 <엄마를 부탁해>를 번역 출간했다. <그 여름의 끝>은 한국 작품으로는 두 번째, 한국 시집으로는 처음으로 크노프에서 출간되는 책이 됐다.

<그 여름의 끝>은 절제된 감정으로 사랑, 그리움, 기다림, 절망 등을 다루며 내면의 상처와 이를 치유해가는 과정을 담은 시집이다. 이성복 시인의 대표작이자 한국 현대 시의 중요한 성취 가운데 하나로 평가받는다.

시인과 번역가는 이번 출간을 기념해 미국에서 독자와 만난다. 10월16일 보스턴의 웰즐리 칼리지 강연을 시작으로 다음 날엔 보스턴 북 페스티벌에 참석해 북토크를 진행할 예정이다.

이후 뉴욕으로 자리를 옮겨 10월19일 포드햄 대학에서는 두 사람의 대담이 이뤄지며 뉴욕의 서점 등에서도 독자를 만날 예정이다.

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