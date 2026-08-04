ADD 의범학술상에 백상민 선임연구원

국방과학연구소(ADD)는 4일 의범학술상 제11회 수상자로 무인항공기에 필요한 핵심 기술을 개발한 백상민 선임연구원(사진)을 선정했다고 밝혔다.



의범학술상은 국방과학기술 발전에 기여한 만 45세 이하 연구원에게 수여된다.