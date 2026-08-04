벌써 33호…KIA 김도영 ‘홈런왕 몰아치기’

3일 연속 화력쇼…2위 딘 따돌려 2024년 ‘MVP 페이스’보다 빨라 타율도 0.342로 회복 ‘최고 시즌’

김도영(23·KIA·사진)은 지난 7월29일 대구 삼성전을 마치고 “홈런이 이미 (지금보다) 더 나왔어야 한다고 생각한다. 반성하고 있다”고 말했다.



이날 김도영은 KIA가 6-4로 앞선 8회초 승부에 쐐기를 박는 3점 홈런을 터뜨렸다. 시즌 31호 홈런이었다. 1회초 대량 득점 이후 추가점이 나오지 않던 흐름을 끊은 결정적인 한 방이었다. 하지만 경기 뒤 김도영은 자신의 타격에 만족하지 않았다. 김도영은 다음 날도, 또 그다음 날도 홈런을 쳤다. 지난 7월26일 키움전에서 가장 먼저 시즌 30홈런을 달성한 뒤 사흘 연속 홈런을 몰아치며 시즌 33홈런을 기록했다. 3일 현재 2위 오스틴 딘(LG·31개)을 2개 차로 따돌리고 홈런 단독 선두를 달리고 있다.



올해 페이스는 MVP를 차지한 2024년보다 더 가파르다.



김도영은 KIA의 100경기에 모두 출전해 33홈런을 쳤다. 2024년에는 팀 102경기 시점에서 28홈런을 기록했고 시즌 최종 38홈런으로 마쳤다. 타수당 홈런도 지난해 0.07개에서 올해 0.09개로 크게 높아졌다.



최근에는 몰아치기가 무척 돋보인다. 올해 한 경기 2홈런이 네 차례, 2~3경기 사이 3홈런 이상을 기록한 것도 네 번이다. 모두 6월 이후다. 지난 7월24~26일 키움 3연전에서 매 경기 홈런을 친 데 이어 29일 삼성전부터 31일 NC전까지 다시 사흘 연속 홈런을 터뜨리며 홈런왕 경쟁에서 치고 나갔다.



과거 홈런왕들의 공통점은 몰아치기다. 침묵하다가도 한 번 감을 잡으면 순식간에 홈런을 쌓아 올린다.



김도영 역시 실투를 놓치지 않는다. 29일 삼성전에서는 4타수 무안타로 침묵하다가도 볼카운트 2-2에서 한가운데 몰린 투심패스트볼을 그대로 홈런으로 연결했다. 박진만 삼성 감독은 다음 날 “김도영에게 가운데로 들어가면 당연히 맞을 수밖에 없다”고 말했다. 김도영은 아시안게임 출전 공백을 이유로 “홈런왕은 포기했다”고 한 적이 있다. 하지만 현실은 다르다. 후반기 초반 7경기 연속 홈런이 없다가 최근 7경기에서 6홈런을 몰아치며 다시 선두로 올라섰다. 그럼에도 “홈런이 더 나왔어야 했다”고 말하는 것은 현재 타격감에 스스로 만족하지 못하기 때문이다.



그래도 한 가지는 이뤘다. 지난 7월31일 NC전에서 시즌 33호 홈런과 함께 4타수 2안타를 기록하며 타율 3할(0.300)에 올라섰다. 시즌 내내 가장 큰 숙제로 남았던 타율을 끌어올린 것이다. 최근 10경기에서는 타율 0.342(38타수 13안타)에 홈런 6개를 기록했다. 홈런 선두는 물론 타율까지 회복한 김도영은 후반기 들어 다시 MVP 시즌을 떠올리게 하는 타격을 이어가고 있다.

