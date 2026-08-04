인스타에 고릴라·바나나 이모티콘 ‘인종차별 논란’…충북청주FC 반데이라, 징계받나

경기 중 심판 판정에 불만 관련성 본인은 “포르투갈식 표현” 해명 축구연맹 “경위서·상벌위 논의”

여러 차례 판정 논란이 발생한 경기 이후 바나나, 고릴라 이모티콘을 인스타그램에 올려 인종차별 논란에 휩싸인 충북청주FC 수비수 반데이라(포르투갈·아래 사진)가 징계를 받을 가능성이 커졌다.



프로축구연맹 한 관계자는 4일 “반데이라가 자신의 인스타그램에 올린 게시물(사진)에 대한 경위서 제출을 충북청주구단에 요청했다”며 “경위서를 받은 뒤 상벌위원회 개최 여부를 논의하겠다”고 말했다.



반데이라는 지난 1일 수원 삼성전이 끝난 뒤 인스타그램에 수원전에서 2-0으로 앞서는 충북청주의 두번째 골 장면과 함께 바나나와 고릴라 이모티콘을 올렸다. 그는 이후 구단을 통해 “포르투갈에 거주하는 아프리카계 친구가 내가 최근 2경기에서 도움을 기록한 것을 축하하는 의미로 올린 스토리를 공유했을 뿐 어떤 인종차별적 의도나 특정인을 비하하려는 의도는 없었다”며 “포르투갈에선 도움을 바나나로 많이 표현한다”고 밝혔다.



반데이라가 개인적으로 바나나를 어시스트의 상징물로 여기고 있는지는 몰라도, 일반적으로 포르투갈에서 바나나는 실제 과일 또는 속어로 ‘어리숙한 사람’ ‘겁쟁이’ 등을 뜻하는 경우가 적잖다. 다만 반데이라가 공유한 것은 자신의 어시스트를 받아 동료 정진우가 골을 넣은 장면이었다.



반데이라가 주장한 것도 어느 정도 일리가 있는 이유다. 반데이라는 고릴라에 대한 해명 글은 올리지 않았다.



반데이라는 자신의 부모가 아프리카 출신이라는 사실을 거론하면서 “다양한 문화와 배경을 가진 가족들과 함께 성장했다. 인종차별이나 차별적 표현을 지향하지 않는다”고 해명했다. 본인 부모가 아프리카계라는 점과 본인이 인종차별을 하지 않는다는 것을 동일하게 보는 데에는 한계가 있다.



반데이라는 수원전 막판 결정적인 장면에 자주 등장했다. 후반 인저리타임 페널티박스 안에서 수원 브루노 실바(브라질)의 크로스가 반데이라의 손에 맞았지만 핸드볼 파울에 이은 페널티킥이 선언되지 않았다.



이후 반데이라는 충북청주가 2-1로 앞선 상황에서 허벅지 통증을 호소하며 드러누웠다. 들것이 투입돼 경기장 밖으로 잠시 나가야 하는데 느리게 이동하면서 옐로 카드를 받았다. 직후 그가 복귀하자마자 수원 헤이스(브라질)가 2-2 동점골을 넣었는데 바로 뒤에서 그를 막지 못한 게 반데이라였다. 수원 두비츠카스(리투아니아)는 종료 직전 3-2로 앞서는 골을 터뜨렸지만 심판은 노골로 선언했다. 두비츠카스가 바로 앞에 있는 반데이라를 밀었다는 이유에서였다. 반데이라는 이 장면 사진도 인스타그램에 게재하며 “No foul?”이라는 문구를 적었다. 반데이라는 수원전 도중 여러번 수원 선수들과 심판, 자기 자신에 불만을 가진 것처럼 보였다.



지난해 전북 현대 타노스 코치는 심판을 향해 두 눈을 찢는 듯한 행동으로 출장정지 5경기와 제재금 2000만원 징계를 받았다. 타노스 코치도 인종차별의 뜻이 없었다며 재심까지 청구했지만 연맹은 “의도와 무관하게 행동 자체가 인종차별적”이라는 국제 관례를 적용해 징계를 유지했다.

