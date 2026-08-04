‘페프 오른팔’ 토렌트, 대표팀 감독 오나

과르디올라와 호흡 맞춰 큰 업적

클린스만 감독 경질 당시도 관심

공개 채용 지원 결정, 서류 준비

점유율 기반한 전술적 축구 특화

단기간 ‘상대 맞춤 전략’에 적합

세계적인 축구계 명장 페프 과르디올라(55)의 오른팔로 이름을 알린 스페인 지도자 도메네크 토렌트(64·사진)가 한국 축구대표팀 감독직에 지원한다.



토렌트 감독의 한국 측 업무를 담당하는 이국재 월드스포츠매니지먼트(WSM) 대표는 4일 기자에게 “토렌트 감독이 한국 대표팀 임시 감독 공개채용에 지원하기로 결정했다”며 “오랫동안 함께해온 코치들을 중심으로 코칭스태프 구성을 마무리했고 지원 서류를 준비하고 있다”고 밝혔다. 토렌트 감독은 2024년 위르겐 클린스만 전 감독 경질 당시에도 대표팀 감독직에 관심을 나타냈다. 당시 선임되지 못한 뒤에도 한국 선수들과 대표팀 경기를 꾸준히 지켜본 것으로 알려졌다.



토렌트는 2007년 바르셀로나 B팀에서 과르디올라와 처음 호흡을 맞췄다. 당시 유소년 스카우트와 분석 업무를 맡은 그는 과르디올라의 요청을 받아 코치진에 합류했다. 이후 바르셀로나 1군과 바이에른 뮌헨, 맨체스터 시티까지 11년 동안 과르디올라와 동행했다. 그 기간 함께 들어올린 우승 트로피만 24개다. 스페인 프리메라리가와 프리미어리그, 분데스리가 우승은 물론 유럽챔피언스리그와 클럽월드컵 정상까지 경험했다. 토렌트는 경기 분석과 상대 전력 분석, 세트피스, 전술 설계 등에서 과르디올라의 신뢰를 받는 참모였다. 토렌트는 과거 “페프는 항상 ‘어떻게 생각하느냐’고 물었고 나는 솔직하게 의견을 이야기했다”며 “코치는 감독이 보지 못하는 작은 디테일까지 채워줘야 한다”고 말한 바 있다.



2018년 그는 맨체스터 시티를 떠나 미국프로축구(MLS) 뉴욕시티FC 감독으로 ‘독립’했다. 첫 시즌부터 구단 역사상 최고 승점을 기록하며 지도력을 인정받았고 이후 플라멩구(브라질), 갈라타사라이(튀르키예), 아틀레티코 산루이스, 몬테레이(이상 멕시코) 등을 지휘하며 다양한 리그를 경험했다. 지난해에는 몬테레이를 맡아 국제축구연맹(FIFA) 클럽월드컵에서 인터밀란, 리버 플레이트와 비기고 우라와 레즈를 꺾으며 16강행을 이끌었다.



토렌트는 엄청난 전술 능력이 강점이다. 기본적으로 점유율을 바탕으로 한 포지션 플레이를 추구한다. 후방부터 짧은 패스로 빌드업을 전개하고 선수들의 위치와 간격을 세밀하게 조정해 상대 압박을 벗겨낸다. 공을 잃으면 즉시 강하게 압박하는 플레이도 선호한다. 과르디올라의 축구를 그대로 따라 한 건 아니다. 그는 “축구는 복사·붙여넣기가 아니다. 선수들에게 맞게 해야 한다”고 강조해왔다.



토렌트가 한국 대표팀 사령탑 후보로 관심을 받는 이유는 현재 한국 대표팀 환경과도 무관하지 않다. 대표팀은 클럽처럼 장기간 훈련하기 어렵지만, 짧은 기간 안에 전술을 정리하고 상대 맞춤형 전략을 준비하는 능력이 중요하다. 무엇보다 한국이 추구해야 하는 플레이가 토렌트가 선호하고 강조해온 플레이와 맥을 같이한다. 다만 감독으로서 화려한 우승 경력을 쌓지는 못했다는 점, 국가대표팀을 맡은 적이 없다는 것은 흠이다. 그래도 한국 대표팀을 이끌 세계 정상급 지도자임은 부인할 수 없는 사실이다.



대한축구협회는 공개모집을 통해 오는 9일까지 감독과 코칭스태프 지원서를 접수한 뒤 전력강화위원회 심사를 거쳐 9월부터 11월까지 대표팀을 이끌 임시 감독을 선임할 예정이다.

