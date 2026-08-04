넓은 화면 나눠서 활용 ‘끌림’, 쇼트폼 여백·타이핑은 ‘어색’···‘갤럭시Z 폴드8’ 써보니

세로 줄인 ‘4 대 3’ 시야 확대

주머니에 넣어도 불편함 없어

AI가 알아서 화면 분할 편리

비싼 가격·카메라 성능 아쉬움

삼성전자의 폴더블폰 신제품 ‘갤럭시Z 폴드8’은 한마디로 참신했다. 일주일간 사용해보니 평소 폴더블폰의 필요성을 딱히 느끼지 못했거나 회의적이었던 이들마저도 끌리게 하는 요소가 여럿 있었다.



우선 ‘그립감’이 생각 외로 괜찮았다. 전작인 ‘Z 폴드7’도 이미 두께가 얇고 가벼웠지만, 길이가 긴 편이어서 한 손에 쥐거나 재킷·바지 주머니에 넣기에는 부담스러웠다. 그런데 세로는 줄이고 가로를 키운 Z 폴드8은 출퇴근길에 손에 들거나 바지 주머니에 넣은 채로 다녀도 불편함이 작았다.



처음 접하는 크기가 선사하는 새로움과, 여권과 비슷한 사이즈가 주는 친숙함이 폴더블폰에 대한 심리적 저항감을 확실히 낮추고 있었다. 힌지(접히는 경첩 부분)가 부드럽게 움직여 폰을 여닫는 동작에 큰 힘을 들이지 않아도 됐다. 펼쳤을 때 생기는 주름 역시 화면을 켜고 사용할 때는 거의 느껴지지 않았다.



이번 신제품의 최대 특징인 ‘4 대 3’ 화면비를 집중적으로 살펴보니 장단점이 더 뚜렷하게 다가왔다. 가장 눈에 띈 장점은 미니 태블릿에 준하는 화면 크기로 인해 시야가 한결 넓어졌다는 점이다.



야구를 볼 때 중계 영상과 함께 이닝별 상세 기록과 데이터를 띄워놔도 영상을 시청하는 데 무리가 없었다. 지도 앱이나 내비게이션을 활용할 때도 여러 정보를 동시에 볼 수 있어 편리했다. 전자책이나 PDF 문서를 읽을 때도 가독성이 좋았다.



반면 쇼트폼 영상에서는 화면을 펼친 상태에서 세로로 회전하면 여백이 오히려 늘어났다. 새 화면비에 최적화되지 않은 콘텐츠나 앱, 웹페이지의 경우 사용자 경험이 반감될 수도 있어 보였다.



폴더블폰을 처음 써본 사용자 입장에서는 분할 화면으로 검색이나 메모, 메신저를 상황에 맞게 번갈아가며 활용할 수 있는 점이 편리했다. 이 역시 4대 3 화면비의 장점이었다.



화면을 갈무리하는 ‘스캔 기능’은 왼쪽 화면에서 작업 된 문서를 확인하며 다른 한쪽에서 계속 스캔할 수 있어 효율적이었다. ‘제미나이 인텔리전스’를 탑재한 인공지능(AI) 기능도 챗봇을 넘어 에이전트 AI로 진화했음을 느낄 수 있었다. 지인과 메신저로 식사 약속을 정할 때 분할 화면에서 장소를 제안하거나 지도를 띄워주는 식이다.



하지만 세로가 줄어든 화면에 키보드가 자리를 꽤 차지한다는 느낌이 들었다. 펼친 상태에서 키보드가 나뉘어 있어 타이핑에 익숙해지는 데 상당한 시간이 걸렸다. S펜이 연동되지 않기 때문에 실제 업무에서 Z 폴드8을 비중 있게 활용하려면 블루투스 키보드를 별도로 연결해야 할 듯했다.



하반기 애플의 시장 진입으로 글로벌 폴더블폰 시장에 지각변동이 예상되는 가운데 새로 출시된 Z 폴드8은 폴더블폰이 강력하고 매력적인 대안으로 부상했음을 알렸다. 그럼에도 바(bar)형 스마트폰보다 월등히 높은 가격은 여전히 걸림돌로 보인다.



Z 폴드8의 국내 출고가는 용량별로 227만8100원(256GB), 253만1100원(512GB), 315만2600원(1TB)이다. 상반기 출시된 삼성전자 플래그십 스마트폰 갤럭시 S26 울트라와 비교해도 최대 약 50만원이 비싸다. 카메라 성능을 중시하는 이용자에겐 망원렌즈가 빠진 듀얼 카메라가 아쉬운 대목이 될 수 있다.

