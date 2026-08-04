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‘탱크데이’ 이후…투썸 카드 결제액, 3개월 연속 스벅 제쳤다

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본문 요약

투썸플레이스의 신용·체크카드 추정 결제액이 3개월 연속 스타벅스 결제액을 앞선 것으로 조사됐다.

투썸플레이스는 지난 5월부터 3개월 연속 스타벅스를 결제액에서 앞섰다.

올 5월엔 투썸플레이스 1236억5000만원, 스타벅스 1211억9000만원으로 약 25억원 많았다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘탱크데이’ 이후…투썸 카드 결제액, 3개월 연속 스벅 제쳤다

입력 2026.08.04 20:41

수정 2026.08.04 20:43

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  • 손우성 기자

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투썸플레이스의 신용·체크카드 추정 결제액이 3개월 연속 스타벅스 결제액을 앞선 것으로 조사됐다. 스타벅스의 ‘5·18 탱크데이’ 행사 파문 영향이 이어진 데 따른 결과로 보인다.

인공지능(AI) 데이터 업체 아이지에이웍스의 모바일인덱스가 4일 발표한 자료를 보면, 지난달 투썸플레이스의 추정 결제액은 1170억5000만원이었다. 스타벅스 결제액은 1100억6000만원으로 집계됐다. 약 70억원 차이다.

투썸플레이스는 지난 5월부터 3개월 연속 스타벅스를 결제액에서 앞섰다. 올 5월엔 투썸플레이스 1236억5000만원, 스타벅스 1211억9000만원으로 약 25억원 많았다. 6월엔 투썸플레이스 1206억8000만원, 스타벅스 1003억9000만원으로 203억원까지 격차가 벌어졌다.

5~7월 누적 결제액은 투썸플레이스 3613억8000만원, 스타벅스가 3316억4000만원으로 투썸플레이스가 298억원 앞섰다. 다만 7월 스타벅스 결제액은 6월 결제액보다 9.6% 증가했다. 투썸플레이스가 3.0% 감소하면서 두 회사 간 격차는 다시 좁혀지고 있다.

스타벅스코리아는 지난 5월18일 텀블러 판촉 행사에서 ‘탱크데이’ 등 문구를 사용해 5·18민주화운동 비하 논란을 일으켰다. 이번 결제액 수치는 국내 신용·체크카드 결제 추정액으로, 법인 계좌이체와 현금, 상품권, 간편결제, 인앱결제 등을 통한 매출은 포함하지 않았다.

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