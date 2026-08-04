7월 물가 2.8% ↑…8월도 괜찮을까

석유·농산물 가격 안정에 둔화세 내구재 등 영향 근원물가는 불안

7월 소비자물가 상승률이 2.8%를 기록하며 3개월 만에 다시 2%대로 내려왔다. 국제유가 하락과 정부의 가격 안정 조치로 석유류 오름폭이 줄고 농축수산물 가격도 안정된 영향이다.



국가데이터처가 4일 발표한 ‘7월 소비자물가동향’을 보면 지난달 소비자물가지수는 119.77(2020=100)로, 1년 전보다 2.8% 상승했다. 소비자물가 상승률은 5월 3.1%와 6월 3.2%로 두 달 연속 3%대를 기록한 뒤 7월 들어 상승세가 둔화했다.



국제유가가 하락한 데다 정부가 석유 최고가격제를 이어가면서 석유류 가격의 상승세가 한풀 꺾인 것이 물가 상승률 둔화에 영향을 미쳤다. 지난달 석유류 가격은 1년 전보다 15.5% 올라 6월(24.7%)보다 상승 폭이 크게 줄었다. 재정경제부는 석유 최고가격제로 지난달 소비자물가 상승률을 0.3%포인트 낮추는 효과가 있었다고 추산했다.



농축수산물 물가는 지난해 같은 달보다 0.9% 오르는 데 그쳤다. 무더위에 따른 여름철 수급 불안 우려에도 생산량과 출하량이 늘고 정부 할인 지원이 확대되면서 상승 폭이 6월(3.2%)보다 크게 줄었다.



파(18.3%)와 쌀(7.9%) 가격은 올랐지만 시금치(-21.3%), 배추(-18.4%), 호박(-15.9%) 등이 큰 폭으로 내리면서 농산물 가격은 전체적으로 2.2% 하락했다. 축산물과 수산물 가격은 각각 4.4%, 3.9% 상승했다. 수입 쇠고기(8.7%)와 달걀(7.5%), 고등어(7.0%) 등의 오름폭이 컸다.



다만 변동성이 큰 식료품과 에너지를 제외한 기조적인 물가 압력은 오히려 커졌다. 경제협력개발기구(OECD) 기준 근원물가 지표인 식료품 및 에너지 제외 지수는 지난해 같은 달보다 2.6% 올라 6월(2.5%)보다 상승 폭이 확대됐다. 2023년 12월(2.8%) 이후 2년7개월 만에 가장 높은 상승률이다. 농산물 및 석유류 제외 지수도 2.5% 올랐다.



내구재와 개인 서비스 가격 상승이 근원물가를 끌어올렸다. 내구재 물가 상승률은 6월 3.1%에서 지난달 3.9%로 확대됐다.



휴가철 여행 수요가 늘면서 개인 서비스 물가 상승률도 6월 3.4%에서 지난달 3.5%로 높아졌다. 이두원 데이터처 경제동향심의관은 “내구재와 개인 서비스 가격은 한번 오르면 쉽게 떨어지지 않는 특성이 있다”며 “근원물가 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 있다”고 설명했다.



소비자가 자주 구매하는 품목을 중심으로 산출해 체감물가를 보여주는 생활물가지수는 지난해 같은 달보다 2.5% 상승했다. 이른바 ‘밥상물가’를 나타내는 신선식품지수는 2.3% 하락했다.

