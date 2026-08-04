‘부산 돌려차기 사건’ 피해자 앞에서 “돌려차기 한번” 실언…국민의힘 서범수 “깊이 사죄”

서범수 국민의힘 의원이 4일 ‘부산 돌려차기 사건’ 피해자 김진주씨(가명)가 참석한 형사소송법 개정 관련 국회 간담회에서 동료 의원에게 “돌려차기 한 번 하라”는 취지의 발언을 한 데 대해 “피해자와 가족분께 사죄드린다”고 사과했다.

서 의원은 이날 페이스북에 올린 사과문에서 “오늘 보완수사권 폐지 관련 긴급 토론회 시작 전 제가 실언을 했다”며 “어떤 변명도 하지 않겠다. 전적으로 저의 잘못”이라고 밝혔다.

서 의원은 “범죄 피해의 고통을 결코 가볍게 입에 올려서는 안 되는 것이었다”며 “무엇보다 힘든 시간을 견디고 용기를 내어 토론회에 참석해 주신 피해자분께서 뒤늦게 이 발언을 접하고 받으셨을 상처를 생각하면 고개를 들 수 없다”고 적었다.

서 의원은 “오늘 토론회는 보완수사권 폐지로 억울한 피해자가 생겨서는 안 된다는 절박한 마음으로 마련된 자리였다”며 “그런 자리에 함께한 사람으로서 스스로 그 무게를 지키지 못했다. 그 책임은 온전히 저에게 있다”고 밝혔다.

서 의원은 그러면서 “피해자분께서 허락해 주신다면 직접 찾아뵙고 사죄드리겠다”며 “다시는 이런 일이 없도록 저 자신을 돌아보고 또 돌아보겠다. 거듭 깊이 사죄드린다”고 적었다.

앞서 서 의원은 이날 한동훈 무소속 의원이 주최한 간담회가 시작되기 전 맞은편에 앉은 진종오 국민의힘 의원에게 말을 걸며 “돌려차기 한 번 하지”라고 발언한 사실이 알려져 논란이 일었다. 진 의원은 서 의원의 말을 듣고 “저는 발보다 손을 잘 쓴다”고 말했다.

진 의원도 페이스북에 “저의 부적절한 발언으로 상처를 받으신 돌려차기 사건 피해자님과 참석자 여러분, 그리고 국민 여러분께 진심으로 사죄드린다”고 밝혔다.