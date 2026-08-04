중국 지도부 ‘베이다이허 회의’ 시작…기후학자는 왜 불렀을까

열흘 동안 쉬며 국정 현안 논의…초청 전문가들에 “과학자 정신” 강조 단체사진에 유명 기후학자 천더량…기후변화 대응에 대한 관심 반영

중국 공산당 전현직 지도부의 여름휴가를 겸한 비공식 모임인 ‘베이다이허(北戴河) 회의’가 시작된 것으로 보인다.



신화통신은 4일 공산당 서열 5위인 차이치 중앙정치국 중앙서기처 서기가 전날 허베이성 친황다오시의 휴양지 베이다이허에서 휴가 중인 전문가들을 만나 격려 행사를 했다고 보도했다.



이는 베이다이허 회의가 시작됐음을 알리는 것으로 해석된다.



차이 서기는 “15차 5개년 계획(2026~2030년) 시기는 교육강국, 과학기술강국, 인재강국 건설을 위해 나아가는 중요한 단계”라며 “전문가들이 과학자 정신을 널리 드높이고 각자의 분야에서 새로운 성과를 이루어 사회주의 현대화 건설에 더 많은 기여를 해주기를 희망한다”고 말했다. 격려 행사에는 스타이펑 당 중앙조직부 부장, 우정룽 국무원 비서장 등이 참석했다.



공산당과 국무원은 1998년 이후 전문가를 베이다이허로 초청해 당 고위 인사들과 함께 휴가를 보내도록 하면서 회의를 열어 국정 현안을 논의해왔다. 기간은 통상 열흘이며 최고 지도부의 공개 활동이 중단된다.



마오쩌둥·덩샤오핑 시대 중국 최고위층은 베이다이허에서 회의 기간에 치열한 정치 논쟁을 벌였으며 주요 원로들은 퇴임 후에도 이 회의를 통해 영향력을 행사했다고 알려져 있다. 하지만 중앙정치국 중심의 집단지도체제가 정착되고 시진핑 주석 집권 이후 원로들의 영향력도 약해지면서 이 회의의 위상도 낮아졌다. 현재는 휴가로서의 의미가 더 강하다고 전해진다. 다만 오는 10월 제20기 중앙위원회 5차 전체회의(5중전회) 개최를 앞두고 있어 회의에서 관련 사안이 논의될 것으로 보인다.



중국 지도부의 관심사를 읽을 수 있다는 점에서 베이다이허에 초청받는 전문가들에게도 관심이 집중된다. 관영 매체에 공개된 사진을 보면 유명 기후학자인 천더량 칭화대 교수가 초청자에 포함됐다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 보도했다. 천더량은 중국계 스웨덴인 기후학자로 지구 시스템 과학, 전 지구적 환경 변화, 기후 역학과 모델링, 대기 순환과 물 균형 등 분야의 권위자다. 최근 극심해진 기후변화에 대한 관심을 반영하는 것으로 해석된다.



지난해에는 구조생물학자인 옌닝과 양자물리학자인 판젠웨이 등 전문가 약 60명이 초청됐다. 친황다오시는 7~8월 무인기(드론)와 열기구, 패러글라이더 등의 운행을 금지했다.

