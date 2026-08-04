유럽 각국 극한 폭염 극복 안간힘

온도 낮추려 창문에 ‘생존 담요’

프랑스 집배원은 노인 안부 확인

언론 “미증유 사태, 습관 바꿔라”

유럽은 올여름 역대급 폭염을 견디기 위해 새로운 생존 방식을 만들어가고 있다. 농작물을 보호하려는 농부들부터 폭염에 취약한 노인을 돌보는 정부까지 곳곳에서 ‘함께 생존하기’ 위한 방법을 찾고 있다.



최근 영국 켄트 지방의 농부 클라이브 백스터는 사과를 보호하기 위해 ‘자외선 차단제’를 뿌렸다. 강한 햇볕에 취약한 품종으로 알려진 브램리 사과의 피해를 줄이려는 조치다.



영국 텔레그래프는 3일(현지시간) 잉글랜드 지역에서 사과 농부들이 점토로 만든 자외선 차단제를 사용하고 있다고 보도했다. 원예용 카올린 점토(고령토)를 물과 섞어 만든 자외선 차단제를 나무에 뿌리면 하얀 막을 형성해 햇빛을 차단하고 사과의 표면 온도를 낮춰준다. 사과좀벌레와 일부 나방 등 해충으로부터 나무를 보호하는 역할도 한다. 수확한 사과는 출하 전 깨끗이 세척한다.



다만 이것만으로 강한 햇볕을 막기에는 역부족이다. 백스터는 “고온으로 사과나무들이 심한 스트레스를 받아 농부들이 나무를 솎아내야 하는 상황”이라며 “수확량이 줄고 있다”고 했다.



영국 농부들은 폭염이 이어질 경우 식량 부족 사태가 발생할 수 있다고 경고했다. 영국 에너지 및 기후 정보국도 지난 5월 영국 농가들이 폭염으로 매년 2억500만파운드(약 3945억원)의 손실을 보고 있다고 밝혔다.



프랑스 남동부 엑스레벵에서 우체국 집배원으로 일하는 아르모니 시몽(41)은 한 노인의 아파트 초인종을 눌렀다. 우편물을 배달하는 대신 당뇨병과 천식을 앓는 은퇴자 마르틴 콩브(68)가 폭염 속에서도 잘 지내는지 확인하기 위해서다.



최근 콩브는 시몽의 조언에 따라 아파트 창문에 마라톤 선수들이 완주 후 체온 유지를 위해 사용하는 ‘생존 담요’를 붙여놨다. 에어컨이 없는 콩브의 집은 36도까지 온도가 올라갔지만 생존 담요 덕분에 실내 온도가 4도 정도 낮아졌다고 한다.



뉴욕타임스는 집배원 6만5000명을 활용한 노인 안부 확인은 세바스티앵 르코르뉘 프랑스 총리가 지난 6월 도입한 전국적인 비상 정책의 일환이라고 전했다. 프랑스 공중보건국은 지난 6월 발생한 폭염으로 약 6000명이 사망했으며 이 중 3분의 2는 75세 이상 노인인 것으로 추산했다.



에어컨이 많이 보급되지 않은 유럽에서는 저비용으로 실내 온도를 낮출 수 있는 다양한 민간요법이 공유되고 있다. 프랑스에선 ‘블랑 드 뫼동’이라 불리는 백토를 학교나 집 등 건물 창문에 발라 열을 차단하는 방법이 확산하고 있다고 프랑스 르파리지앵은 전했다. 영국 BBC는 창문 바깥쪽에 요구르트를 바르면 태양 복사열 일부를 반사해 실내 온도를 최대 3.5도까지 낮출 수 있다는 정보도 소개했다.



영국 가디언은 “습관을 바꾸라”며 “상식처럼 느껴지는 것들이 극심한 더위를 겪어보지 않은 이들에겐 낯설게 느껴질 수 있다”고 했다. 그러면서 물을 마시고 커튼을 치고 헐렁한 옷을 입고 햇볕을 피하라고 조언했다. 다름슈타트 대학교의 열 연구원인 아비칼 솜반시는 “인도나 심지어 남유럽에서도 해가 뜨면 사람들은 그늘을 찾아다닌다. 그런데 독일인들은 그냥 가만히 서서 태닝을 하려고 한다”며 습관 변화를 촉구했다.



폭염 속 생존을 위한 대응은 사람들의 일상뿐 아니라 국가 기반시설에서도 이어지고 있다. 다뉴브강과 라인강 수위가 바닥을 드러낼 정도로 낮아지면서 농업과 전력 생산, 물류에도 비상이 걸렸다. 루마니아는 원전 냉각수를 확보하고자 다뉴브강 암반을 폭파해 물길을 변경하는 긴급 조치까지 시행했다.



유럽 주요 도시를 연결하는 고속철도 유로스타는 기존 45도 이하에서 정상 작동하는 열차 냉방 시스템을 55도에서도 가동되도록 개편한 차세대 열차 ‘셀레스티아’를 2031년부터 도입하기로 했다고 미국 CNBC가 보도했다.

