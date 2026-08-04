경기도, 7개 시군에 “공공 공사 중지” 권고

올해 첫 폭염중대경보가 발효된 경기도가 도내 7개 시군의 공공발주 공사현장의 작업중지를 권고했다.



도에 따르면 4일 오전 11시를 기해 오산, 하남, 여주, 고양, 안성, 파주, 용인 등 7개 시군에 폭염중대경보가 발효됐다. 폭염중대경보는 최고기온 39도 또는 최고체감온도 38도 이상의 생명을 위협하는 극단적인 더위가 예상될 때 발표되는 최고 수준의 폭염특보다. 나머지 24개 시군은 폭염경보가 내려졌다.



도는 “경기도 비상근무 기준에 따르면 폭염중대경보가 21~31개 시군에 발효돼야 폭염 재난안전대책본부 비상 2단계가 가동되지만, 폭염 장기화에 선제적으로 대응하기 위해 전날 오후 3시부터 비상근무를 1단계에서 2단계로 상향해 운영했다”고 설명했다.



비상 2단계에 따라 총괄반과 지원부서는 오전 9시부터 오후 9시까지 재난상황실에서 합동근무를 실시하며, 시군 및 관계기관과 함께 온열질환자 발생과 취약계층 보호, 농축수산업 피해 등 분야별 대응 상황을 집중 관리한다.



추미애 경기도지사는 도내 첫 폭염중대경보 발효 직후 31개 시군에 “인명피해와 안전사고 예방을 최우선으로 하라”는 내용의 긴급 지시사항을 전달했다.



추 지사는 또 공문을 발송해 공공발주 공사현장 폭염 작업중지 등 보호조치 의무 시행을 적극 권고했다. 생활지원사와 지역자율방재단 등 가용 인력을 활용해 논밭 노동자와 독거노인 등 취약계층 예찰과 안부 확인을 강화하도록 했다. 또 무더위쉼터와 경기기후보험을 집중적으로 알리고, 농축수산업 현장 예찰과 피해 보고 대응체계 강화 등도 실시하기로 했다.



추 지사는 “위험시간대 야외작업은 즉시 중지하고 논밭 근로자와 독거노인 등 폭염 취약계층의 안전을 현장에서 직접 확인해달라”고 당부했다.

