방문진 새 이사장에 강형철 숙명여대 교수···MBC 사장 선임 착수

MBC 대주주인 방송문화진흥회(방문진) 신임 이사장에 강형철 숙명여대 미디어학부 교수(이사)가 선출됐다.

방문진은 4일 임시이사회에서 표결을 통해 재적 이사 11명 가운데 과반 지지를 얻은 강 이사를 새 이사장으로 호선했다고 밝혔다. 강 신임 이사장은 연합뉴스와 YTN 기자를 거쳐 학계에 몸담은 언론학자다. 과거 한국방송학회장, KBS 이사, MBC 시청자위원장 등을 두루 지냈으며, 현재 경향신문 독자위원장이다. 그는 방문진법에 따라 이사회 의장으로서 MBC 관리·감독 및 방송문화 진흥 업무를 총괄하게 된다. 임기는 오는 2029년 7월 9일까지다.

이사장 후보로 나섰던 석원혁·신종원 이사는 과반 득표에 미치지 못했다. 방문진 이사 정원은 13명이지만 국민의힘 추천 몫 2자리가 비어 있어 현재 11명이다.

역시 이사장 후보로 나섰던 오태규 이사는 이사회 시작 직후 후보직을 사퇴했다. 오 이사는 “다른 후보들 역시 MBC의 독립성과 공영방송의 가치를 지킬 역량이 충분함을 확인했다”고 사퇴 이유를 밝혔다. 오 이사는 앞서 방문진 이사 선임 과정에서 자격 논란을 겪었다. 현행법상 최근 3년 이내에 대선 캠프에서 활동한 사람은 공영방송 이사가 될 수 없는데, 더불어민주당 추천을 받은 오 이사가 지난 대선 당시 이재명 후보 캠프에 몸담았다는 의혹이 제기됐다. 본인은 이런 의혹을 부인했다.

방문진 이사회는 이날 차기 MBC 사장 선임을 위한 세부 로드맵도 확정했다. 기존에는 이사회가 사장 후보를 직접 추천해 면접과 투표를 진행했지만, 개정 방문진법에 따라 이번부터는 100명 이상 시민이 참여하는 ‘사장후보국민추천위원회(사추위)’가 최대 3명 후보를 압축해 추천하면 이사회가 이를 대상으로 최종 투표하는 방식으로 변경됐다.

방문진은 시민 참여 폭을 넓히기 위해 사추위를 150명 이상 규모로 꾸리고, 외부 전문가 자문단도 병행 운영하기로 뜻을 모았다. 관련 세부 규정은 사장선임절차운영소위원회(김경희·김혜성·신종원·오태규 이사) 검토를 거쳐 오는 14일 이사회에서 최종 확정될 예정이다.

신임 사장 공모 접수는 이달 24일부터 27일까지 진행된다. 이사회가 다음 달 4일 응모자 1차 면접을 통해 후보를 추려내면, 12일 사추위가 이들의 정책 발표를 듣고 질의응답을 거쳐 최종 후보군을 추천한다. 이후 9월 18일 이사회 결선 면접과 투표를 통해 최종 사장 내정자가 가려질 전망이다.