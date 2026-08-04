충북도, 폭염 식히는 데 제설차까지 동원한다

폭염을 식히기 위해 겨울철용 제설장비까지 동원된다.



충북도는 5일부터 기상특보(폭염경보)가 해제될 때까지 청주시 오창읍과 증평군 일원 주거밀집지역 인근 국도 및 지방도를 중심으로 노면 살수작업을 추진한다고 4일 밝혔다. 이번 살수작업에는 겨울철 도로 제설을 위해 물과 염화칼슘을 섞은 제설제를 제조해 뿌리는 장비인 ‘염수교반용 차량’이 투입된다. 투입될 염수교반용 차량은 1만2000ℓ 용량 1대다.



충북도는 지표면 온도가 급상승하는 오후 1~4시 집중적으로 해당 차량을 운행해 노면에 물을 뿌릴 계획이다. 기상청이 2024년 8월9일 진행한 특별관측 결과를 보면 오후 2~4시 사이 아스팔트 도로의 평균기온은 그늘진 녹지보다 3.1도 더 높은 것으로 확인됐다. 도로의 노면 온도는 최고 45.5도까지 치솟았다.



김동희 충북도 도로관리사업소 도로관리팀장은 “열을 잔뜩 머금은 아스팔트는 밤사이 그 열기를 뿜어내 열대야를 심화시키는 주범이 된다”며 “가장 뜨거운 시간대에 살수 작업을 벌여 도로를 식히고도심 열섬 현상을 억제하기 위해 겨울철 제설 장비를 살수용으로 투입하게 됐다”고 설명했다.

