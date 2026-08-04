창간 80주년 경향신문

베선트 “호르무즈 해협 합의 오늘이나 내일 나올 가능성”···카타르 등 중재 계속

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

스콧 베선트 미 재무장관이 4일 호르무즈 해협 개방을 둘러싼 협상이 하루 이틀 사이 합의가 이뤄질 수 있다고 밝혔다.

베선트 장관은 "트럼프 대통령이 지난주 2차 세계대전 이후 최대 규모가 될 수 있었던 군사 작전을 이란을 상대로 위협했고, 그 결과 지금 협상이 이뤄지고 있다"고 설명했다.

중재국 카타르의 마제드 알 안사리 외교부 대변인은 이날 기자들에게 "모든 당사자와의 노력이 여전히 진행 중"이라며 "단기적 해결책을 모색해 협상을 재개하는 데 초점을 맞추고 있다"고 전했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

베선트 “호르무즈 해협 합의 오늘이나 내일 나올 가능성”···카타르 등 중재 계속

입력 2026.08.04 21:48

수정 2026.08.04 22:05

펼치기/접기
  • 전현진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
지난 5월4일 호르무즈해협 주변에 정박해 있는 선박들을 표시한 웹사이트 화면이 대형 스크린에 표시되고 있다. AFP연합뉴스

지난 5월4일 호르무즈해협 주변에 정박해 있는 선박들을 표시한 웹사이트 화면이 대형 스크린에 표시되고 있다. AFP연합뉴스

스콧 베선트 미 재무장관이 4일(현지시간) 호르무즈 해협 개방을 둘러싼 협상에 대해 곧 합의가 이뤄질 수 있다고 밝혔다.

CBS에 따르면 베선트 장관은 이날 CNBC 인터뷰에서 “우리는 이란과 협상 중이며, 오늘이나 내일 해협 문제에서 합의가 이뤄지고 이 갈등이 좀 더 정상화된 상태로 나아갈 가능성이 있다고 생각한다”고 말했다.

그는 “이란의 공군은 궤멸됐고 해군도 궤멸됐으며 미사일의 상당 부분도 무력화됐다”며 “더 중요한 것은 이란의 미사일 생산 능력까지 무력화됐다는 점”이라고 덧붙였다.

베선트 장관은 “트럼프 대통령이 지난주 2차 세계대전 이후 최대 규모가 될 수 있었던 군사 작전을 이란을 상대로 위협했고, 그 결과 지금 협상이 이뤄지고 있다”고 설명했다.

중재국 카타르의 마제드 알 안사리 외교부 대변인은 이날 기자들에게 “모든 당사자와의 노력이 여전히 진행 중”이라며 “단기적 해결책을 모색해 협상을 재개하는 데 초점을 맞추고 있다”고 전했다. 알 안사리 대변인은 “당장 양국 간 직접 대화를 포함한 일정은 없다”면서도 “우리는 오만을 비롯한 역내 다른 파트너들과 함께 중재자로서의 역할을 수행하며 양측의 의견을 교환하고 있다”고 말했다.

이어 “현재 우리의 목표는 군사적 긴장 고조(확전)를 막고 해협을 다시 개방하며, 양국 간 외교를 재개하는 데 맞춰져 있으며 매우 진전된 단계에 와 있다”면서 “긴장 완화가 이뤄진다면, 머지않아 평화 회복에 기여할 포괄적인 합의로 나아갈 수 있기를 희망한다”고 했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글