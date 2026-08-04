베선트 “호르무즈 해협 합의 오늘이나 내일 나올 가능성”···카타르 등 중재 계속

스콧 베선트 미 재무장관이 4일(현지시간) 호르무즈 해협 개방을 둘러싼 협상에 대해 곧 합의가 이뤄질 수 있다고 밝혔다.

CBS에 따르면 베선트 장관은 이날 CNBC 인터뷰에서 “우리는 이란과 협상 중이며, 오늘이나 내일 해협 문제에서 합의가 이뤄지고 이 갈등이 좀 더 정상화된 상태로 나아갈 가능성이 있다고 생각한다”고 말했다.

그는 “이란의 공군은 궤멸됐고 해군도 궤멸됐으며 미사일의 상당 부분도 무력화됐다”며 “더 중요한 것은 이란의 미사일 생산 능력까지 무력화됐다는 점”이라고 덧붙였다.

베선트 장관은 “트럼프 대통령이 지난주 2차 세계대전 이후 최대 규모가 될 수 있었던 군사 작전을 이란을 상대로 위협했고, 그 결과 지금 협상이 이뤄지고 있다”고 설명했다.

중재국 카타르의 마제드 알 안사리 외교부 대변인은 이날 기자들에게 “모든 당사자와의 노력이 여전히 진행 중”이라며 “단기적 해결책을 모색해 협상을 재개하는 데 초점을 맞추고 있다”고 전했다. 알 안사리 대변인은 “당장 양국 간 직접 대화를 포함한 일정은 없다”면서도 “우리는 오만을 비롯한 역내 다른 파트너들과 함께 중재자로서의 역할을 수행하며 양측의 의견을 교환하고 있다”고 말했다.

이어 “현재 우리의 목표는 군사적 긴장 고조(확전)를 막고 해협을 다시 개방하며, 양국 간 외교를 재개하는 데 맞춰져 있으며 매우 진전된 단계에 와 있다”면서 “긴장 완화가 이뤄진다면, 머지않아 평화 회복에 기여할 포괄적인 합의로 나아갈 수 있기를 희망한다”고 했다.