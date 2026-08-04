방문진 신임 이사장에 강형철 숙명여대 교수

차기 MBC 사장 선임 절차 착수

MBC 대주주인 방송문화진흥회(방문진) 신임 이사장에 강형철 숙명여대 미디어학부 교수(사진)가 선출됐다.



방문진은 4일 임시이사회에서 표결을 거쳐 방문진 이사인 강 교수를 새 이사장으로 호선했다고 밝혔다. 강 신임 이사장은 연합뉴스와 YTN 기자를 거쳐 학계에 몸담은 언론학자다. 과거 한국방송학회장, KBS 이사, MBC 시청자위원장 등을 지냈으며 현재 경향신문 독자위원장이기도 하다.



강 이사장은 방문진법에 따라 MBC 관리·감독 및 방송문화 진흥 업무를 총괄하게 된다. 임기는 오는 2029년 7월9일까지다. 강 이사장은 “기대한 바에 따라 이사장 직무를 수행할 것이며 시민들이 기대하는 바를 추호도 모자람이 없도록 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.



방문진 이사회는 이날 차기 MBC 사장 선임을 위한 로드맵도 확정했다. 개정된 방문진법에 따라 차기 MBC 사장은 시민 100명 이상이 참여하는 ‘사장후보국민추천위원회’(사추위)가 최대 3명을 추천해 이사회가 투표로 뽑게 된다.



강 이사장은 “시급하고도 중요한 과제는 MBC 사장 선임”이라며 “현 MBC의 역할을 도출하고, 그에 맞는 역량을 갖춘 사람을 선발해야 한다”고 말했다.

