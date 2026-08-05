BTS가 쏘아올린 그래미 ‘인종차별’ 논란…누구를 위한 ‘다양성’인가

그래미 ‘아시아 팝’ 부문 신설 몇 년째 본상 후보 오른 BTS “지역·언어로 구분되지 않길” 출품 거부하며 보이콧 선언 북미·백인 위주 선정 논란 지속 위켄드·드레이크도 보이콧 선언 “유러피안 팝 뮤직은 안 만들어” 외신들도 ‘구별짓기’ 꼬집어

K팝은 ‘아시아 음악’이라는 별도 범주 안에 머물러야 할까. 방탄소년단(BTS)의 그래미어워즈(그래미) 보이콧 선언으로 그래미가 신설한 ‘베스트 아시아 팝 뮤직 퍼포먼스’ 부문을 둘러싼 논란이 커지면서 그래미의 백인중심성이 다시 도마에 올랐다. 외신에서는 “두아 리파와 에드 시런을 위해 ‘유러피안 팝 뮤직’ 부문을 만들지는 않는다”며 BTS의 결정을 지지했고 아미(팬덤명)들도 “BTS에게는 그래미가 필요 없다”며 이들의 선택을 응원했다.

지난달 29일 방탄소년단의 멤버들은 개인 인스타그램을 통해 “저희는 올해 그래미에 출품하지 않기로 했다. 음악이 지역이나 언어로 구분되기보다 음악 그 자체로 들리고 사랑받을 수 있기를 바란다”고 밝혔다.

이는 그래미가 지난 6월 신설한 ‘베스트 아시아 팝 뮤직 퍼포먼스’ 부문 때문이다. 그래미를 주관하는 레코드 아카데미는 “아시아 팝 음악 퍼포먼스의 예술적 우수성을 인정하겠다”고 밝혔지만, BTS와 같은 글로벌 K팝 아티스트가 본상을 받을 가능성이 작아지는 것 아니냐는 지적이 나왔다. BTS는 2019년 시상자로 처음 그래미 무대에 오른 뒤 2020년부터 2023년까지 연속 후보에 오르며 K팝의 그래미 시대를 열었다. 그러나 수상은 한 차례도 하지 못했다.

보이콧 발표 이후인 지난 1~2일 미국 뉴저지에서 열린 콘서트에서 BTS 리더 RM은 ‘MIC Drop’의 가사를 바꿔 부르기도 했다. “우린 우리 방식대로 계속해 나갈 뿐이다. 우린 한국에서 태어났고, 그래서 그들은 우리를 잘 몰라”라는 가사에 팬들은 해당 가사를 그래미를 겨냥한 메시지로 해석했다.

아미들도 BTS의 선택을 지지하고 나섰다. 팬들은 “아미가 있는데 그래미가 무슨 소용이냐” “그래미는 분열을 만들었다”는 등의 손팻말을 들어 보였다. 온라인상에서는 그래미 보이콧 비판 의견을 담은 SNS 글에 ‘ArtHasNoAliens’(예술에는 외계인이 없다)는 해시태그를 달아 올리고 있다. 이는 지난 4월 발매된 <아리랑>의 수록곡 ‘에일리언스’를 인용해 만든 문구다. ‘에일리언즈’는 서구 사회가 아시아인을 이방인으로 규정하는 시선을 풍자하는 곡이다. 이 곡은 지난달 29일부터 나흘간 세계 78개국 아이튠스 톱송 차트에서 나흘간 1위를 차지하기도 했다.

그래미를 주관하는 레코딩 아카데미의 CEO 하비 메이슨 주니어는 BTS의 발표 하루 만에 “슬프지만 BTS의 결정을 존중한다”며 “장르별 부문이 있다고 해서 아티스트들이 올해의 앨범이나 올해의 노래와 같은 일반 부문에 경쟁하는 것을 막지는 않는다”고 밝혔다.

그래미는 이전부터 서구 백인사회를 중심으로 음악을 선정한다는 비판을 받아왔다. 2020년 위켄드와 드레이크 등도 흑인 아티스트에 대한 평가 방식을 비판하며 보이콧을 선언했고, 그래미는 이듬해 후보 선정 방식을 개편했다. 그러나 2025년 그래미 신규 회원들의 자기 식별 비율 중 아시아 태평양계는 5%에 그치며 전체 회원 구성이 여전히 북미·백인 중심이라는 지적이 이어지고 있다.

포브스는 3일 이번 논란이 단순히 BTS만의 문제가 아니라 그래미가 지역 음악을 어떻게 인정할 것인가에 대한 오래된 논쟁을 다시 드러냈다고 짚었다. 그래미는 2023년 아프로비츠와 아마피아노 등을 대상으로 한 ‘최우수 아프리카 음악 퍼포먼스’ 부문을 신설했지만 당시에도 아프리카 음악계를 별도 범주에 가두는 것 아니냐는 비판이 나왔다.

반면 지역별 부문이 오히려 새로운 기회를 만든다는 의견도 있다. 포브스는 ‘최우수 아프리카 음악 퍼포먼스’ 첫 수상자인 타일라를 예로 들며 기존에 주목받지 못했던 지역 음악을 세계 시장에 알리는 통로가 될 수 있다고 평가했다. 배드버니가 지난 2월 라틴 팝 부문뿐 아니라 ‘올해의 앨범’까지 받은 사례 역시 지역 부문이 일반 부문 진출을 막는 것은 아니라는 근거로 제시된다.

그러나 포브스는 지역 부문 신설이 의도와 달리 특정 지역 음악을 주요 부문 밖으로 분리하는 인식을 강화할 수 있다고 지적했다. “두아 리파나 에드 시런을 위해 ‘최우수 유럽 팝 음악 퍼포먼스’ 부문을 만들지는 않는다”며 “백인 영어권 음악에는 없는 별도 범주가 아시아 음악에만 적용되는 것은 형평성 논란을 낳을 수 있다”고 꼬집었다.

내년 2월 열리는 제69회 그래미 무대에 BTS가 설지는 아직 알 수 없다. 그러나 BTS의 보이콧은 세계 음악 시장에서 비영어권 음악을 어떻게 평가할 것인가에 대한 질문을 던졌다는 평가가 나온다. K팝이 더는 주변부가 아닌 글로벌 주류 음악으로 자리 잡은 만큼, 그래미 역시 ‘지역 음악을 별도 부문으로 분리하는 방식’이 다양성을 확대하는 제도인지, 또 다른 경계를 만드는 장치인지에 대한 답을 요구받게 됐다.