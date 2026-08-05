쿠팡Inc, 2분기 영업손실 8350억원···2021년 상장 이후 최대

쿠팡의 모회사 쿠팡Inc가 2021년 상장 이후 최대 규모의 영업손실을 냈다. 개인정보 유출 사태 이후 적자로 전환된 데 이어 과징금 여파로 영업손실 규모가 커졌다.

미국 뉴욕증시 상장사인 쿠팡Inc는 올해 2분기 8350억원(5억5600만달러)의 영업손실을 기록해 전년동기 대비 적자 전환했다고 4일(현지시간) 공시했다. 이는 2분기 평균 원·달러 환율(1501.89원)을 적용한 값이다.

손실엔 개인정보보호위원회가 쿠팡에 부과한 과징금 6247억원이 반영됐다. 쿠팡Inc는 과징금을 제외하고 본다면 2분기 영업손실은 2192억원, 당기순손실은 2403억원이라고 밝혔다.

쿠팡Inc는 지난해 개인정보유출 사태 이후 올해 1분기에 적자로 전환된 바 있다. 2분기 연속 영업손실을 낸 것이다.

2분기 적자 규모는 지난해 영업이익 6790억원보다 많다. 2021년 뉴욕증시 상장 후 분기 기준 역대 최대 규모다.

상반기 전체로 보면 쿠팡Inc의 영업손실과 당기순손실은 각각 1조1895억원(7억9800만달러), 1조2457억원(8억3600만달러) 규모다. 상반기에만 적자 1조원대를 넘어섰다.

다만 매출은 13조3007억원(88억5600만달러)으로, 전년 동기 대비 4% 증가해 역대 최대를 기록했다.

사업 부문별로 보면, 쿠팡의 핵심 서비스인 로켓배송 등 프로덕트 커머스 매출이 11조1515억원으로 전년 동기 대비 8% 성장했다. 프로덕트 커머스 조정 에비타(상각 전 영업이익)는 5737억원으로 1년 전보다 42% 줄었다.

고객 지표도 증가했다. 프로덕트 커머스 활성 소비자(해당 기간 제품을 한 번이라도 산 소비자) 수는 2470만명으로 전년 동기 대비 3% 증가했다. 지난 1분기 활성 고객 수 2390만명과 비교해서도 늘었다.

대만 사업과 쿠팡이츠 등 성장 사업 매출은 2조1492억원으로 20% 뛰었다. 성장사업 조정 에비타 손실은 3289억원으로 1년 전보다 7% 줄었다.

한편 쿠팡Inc는 지난 6월 국세청으로부터 약 3000억원(2억800만달러) 규모의 과세 예고 통지를 받았다고도 밝혔다.

쿠팡Inc는 “국세청은 2021년부터 2025년까지 일부 한국 자회사에 대한 법인세 및 부가가치세 신고 내역 세무조사를 완료하고 세무조사 결과 통지서를 보냈다”며 이같이 밝혔다.

쿠팡Inc는 “가능한 행정적 구제 절차와 필요시 사법 소송을 통해 당사 입장을 적극적으로 소명할 계획”이라고 했다.

앞서 국세청은 쿠팡의 개인정보 유출 사태 직후인 지난해 12월 말 쿠팡 특별세무조사에 착수했으며 최근 조사를 마무리하고 조사 결과를 통지했다.

최근 인천 물류센터 화재 피해 규모에 대해서는 “화재 발생 전 해당 시설의 자체 보유 재고 및 고정자산의 총 장부 가치와 해당 시설에 보관되어 있던 판매자들의 재고자산 관련 의무지급액을 포함해 약 3500억원(2억4600만달러)으로 추산된다”고 밝혔다.

이 손실은 3분기 실적부터 반영될 예정이다.