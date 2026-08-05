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본문 요약

스타벅스의 '탱크데이 프로모션' 논란 관련 사건을 수사해 온 경찰이 스타벅스코리아에 대한 첫 압수수색에 나섰다.

5·18 민주화운동 유공자와 시민단체 서민민생대책위원회는 지난 5월 정용진 신세계그룹 회장 등을 5·18민주화운동 등에 관한 특별법 위반과 모욕, 명예훼손 혐의 등으로 경찰에 고소·고발했다.

고소·고발 접수 뒤 사건을 수사해 온 경찰은 지난 6월8일에 스타벅스에 대한 압수수색 영장을 신청했다.

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경찰, ‘탱크데이’ 논란 스타벅스 압수수색···모욕 등 혐의

입력 2026.08.05 09:34

수정 2026.08.05 10:21

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  • 김태욱 기자

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시민단체 고발 2개월여 만에 착수

기획 고의성 등 자료 확보 나선 듯

신세계그룹 계열사 스타벅스코리아가 5.18민주화운동 기념일에 펼친 ‘탱크데이’ 이벤트 관련 논란이 커지고 있는 가운데 지난 5월19일 한 시민이 서울 시내 한 스타벅스 매장을 이용하고 있다. 강윤중 기자

신세계그룹 계열사 스타벅스코리아가 5.18민주화운동 기념일에 펼친 ‘탱크데이’ 이벤트 관련 논란이 커지고 있는 가운데 지난 5월19일 한 시민이 서울 시내 한 스타벅스 매장을 이용하고 있다. 강윤중 기자

스타벅스의 ‘탱크데이 프로모션’ 논란 관련 사건을 수사해 온 경찰이 스타벅스코리아에 대한 첫 압수수색에 나섰다. 시민단체 고발에 따라 수사에 착수한 지 2개월여 만이다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 5일 오전부터 서울 강남구 스타벅스코리아 본사에 대한 압수수색을 진행하고 있다. 경찰은 ‘탱크데이’ 프로모션 기획의 고의성 여부 등을 확인하기 위해 기업 내부 자료를 확보에 나선 것으로 알려졌다. 영장에는 모욕 등 혐의가 적시됐다.

앞서 스타벅스 코리아는 지난 5월18일 ‘탱크데이’ 라는 이름의 프로모션 행사를 진행하면서 ‘책상에 탁’, ‘탱크데이’ 등의 문구를 사용했다. 이 때문에 5·18 민주화운동을 폄훼하고 희생자들을 모욕했다는 논란이 불거졌다.

5·18 민주화운동 유공자와 시민단체 서민민생대책위원회(서민위)는 지난 5월 정용진 신세계그룹 회장 등을 5·18민주화운동 등에 관한 특별법 위반과 모욕, 명예훼손 혐의 등으로 경찰에 고소·고발했다.

고소·고발 접수 뒤 사건을 수사해 온 경찰은 지난 6월8일에 스타벅스에 대한 압수수색 영장을 신청했다. 그러나 검찰이 이를 반려하면서 압수수색이 무산됐고 경찰은 양종환 신세계그룹 감사팀장 등 참고인들을 불러 조사했다.

신세계그룹은 논란이 불거지가 손정현 당시 스타벅스 코리아 대표·담당 임원 등을 해임 조치했다. 정용진 신세계그룹 회장도 뒤이어 대국민 사과문을 발표한 데 이어 그룹 차원의 진상 조사를 벌였다. 그러나 신세계그룹이 ‘탱크데이’ 논란 뒤 자체 감사 자료를 내면서, 당시 프로모션을 담당했던 직원 일부가 휴대전화 제출을 거부한 사실이 알려지자 한계가 지적되기도 했다.

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