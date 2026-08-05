부산 수영구에서 아파트 화재···주민 20여 명 대피

5일 새벽 부산의 한 아파트에서 화재가 발생해 주민 2명이 병원으로 옮겨졌다.
부산소방재난본부에 따르면 이날 오전 5시36분쯤 부산 수영구 망미동의 한 아파트에서 불이 났다는 신고가 접수됐다. 소방본부는 출동 1시간 만에 진화에 성공했다.
이번 화재로 주민 20여 명이 대피했다. 화재가 난 곳에서 주민 2명이 연기 흡입과 화상 등으로 병원으로 이송됐다.
소방 당국과 경찰은 정확한 화재 원인을 조사 중이다.
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입력 2026.08.05 09:37
수정 2026.08.05 09:39펼치기/접기
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5일 새벽 부산의 한 아파트에서 화재가 발생해 주민 2명이 병원으로 옮겨졌다.
부산소방재난본부에 따르면 이날 오전 5시36분쯤 부산 수영구 망미동의 한 아파트에서 불이 났다는 신고가 접수됐다. 소방본부는 출동 1시간 만에 진화에 성공했다.
이번 화재로 주민 20여 명이 대피했다. 화재가 난 곳에서 주민 2명이 연기 흡입과 화상 등으로 병원으로 이송됐다.
소방 당국과 경찰은 정확한 화재 원인을 조사 중이다.
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