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충청권 4개 시도 공동 취업박람회 개최···참가기업 모집

입력 2026.08.05 09:58

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충청권 취업박람회 홈페이지 화면 캡처.

충청권 취업박람회 홈페이지 화면 캡처.

충청권 4개 시도가 공동으로 취업박람회를 연다.

대전시는 세종시, 충북도, 충남도와 함께 오는 10월 16일 충북 청주오스코에서 ‘2026년 충청권 내일이음 취업박람회’를 개최한다고 5일 밝혔다.

이번 취업박람회는 4개 시도가 올해 처음 공동 개최하는 행사다. 충청권 우수 기업과 구직자를 연결해 기업 인력난 해소와 양질의 일자리 창출을 지원하고, 권역간 인재 순환과 고용 협력을 확대하기 위해 마련됐다.

박람회 현장에서는 기업의 현장 면접과 채용 상담, 취업 역량 상담, 채용 설명회 등 다양한 프로그램이 진행될 예정이다.

박람회 개최를 위해 4개 시도는 오는 28일까지 참가기업을 모집한다. 모집대상은 대전과 세종, 충남·북에 소재한 첨단바이오헬스와 미래모빌리티 분야 기업이다.

참가기업은 신청 기업을 대상으로 자격 요건과 채용 규모 등을 종합적으로 검토해 선정한다. 110개 선정 기업에는 박람회 현장에서 면접 공간과 기업 홍보, 현장 면접 등을 지원한다. 참가 희망 기업은 박람회 홈페이지(cbjobfair.or.kr)를 통해 참가 신청을 하면 된다.

문인환 대전시 경제국장은 “이번 취업박람회는 충청권 4개 시도가 함께 추진하는 초광역 일자리 협력의 대표 행사”라며 “기업에는 필요한 인재를 찾을 기회를, 구직자에게는 폭넓은 취업 기회를 제공하는 기회가 될 것으로 기대한다”고 말했다.

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