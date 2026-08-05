한반도 덮친 ‘기후 양극화’…7월 중부는 폭우, 남부는 가뭄

경상권은 ‘20일 이상 폭염’ 속 중부, 잦은 비로 폭염일수 적어

올해 7월 중부지방에는 장맛비가, 남부지방에는 기록적인 폭염과 가뭄이 이어지며 지역별 기후 양극화가 뚜렷하게 나타났다. 같은 장마철에도 지역에 따라 호우와 폭염·가뭄이 엇갈리는 등 기후변화로 인한 이상기후 현상이 두드러졌다는 분석이다.

기상청이 5일 발표한 ‘2026년 7월 기후 특성’을 보면, 지난달 전국 평균기온은 26.8도로 평년보다 2.2도 높았다. 역대 1위를 차지한 1994년(27.7도)과 2위인 지난해(27.1도)에 이어 세 번째로 더운 7월에 올랐다.

7월 중순에 이어진 이상고온이 평균기온을 끌어올렸다. 10~17일에는 북태평양고기압과 티베트고기압이 동시에 영향을 미치며 전국 기온이 평년보다 크게 올랐다. 맑은 날씨와 강한 햇볕이 이어진 가운데 밤에도 열기가 식지 않아 무더위가 지속됐다. 특히 11~14일에는 전국 대부분 지역에서 이상고온이 나타나면서 충남 보령과 전북 군산은 7월 중순 일 최고기온 기록을 갈아치웠다.

하순에는 북태평양고기압 확장과 고온다습한 공기 유입, 지형효과가 겹치며 경상권을 중심으로 폭염이 심화됐다. 밀양은 26일 39.3도, 부산은 29일 38.8도, 진주는 31일 39도를 기록하는 등 곳곳에서 7월 하순 일 최고기온을 경신했다.

전국 폭염일수는 8.9일로 평년(4.1일)보다 많았지만, 지역별로 큰 차이를 보였다. 대구 22일, 구미 21일, 밀양 20일 등 경상권에서는 한 달의 절반 이상 폭염이 이어졌다. 반면 중부지방은 정체전선 영향으로 비가 자주 내리면서 폭염일수가 상대적으로 적었다.

열대야는 역대 가장 많이 발생했다. 7월 전국 열대야일수는 9.7일로 평년(2.8일)의 3.5배에 달해 기존 최다 기록을 넘어섰다. 고온다습한 공기가 남서풍을 따라 유입되면서 밤사이 복사냉각을 약화시켜 낮에 오른 기온이 떨어지지 않은 영향이다. 전국 평균 최저기온도 23.4도로 관측 이래 가장 높았고, 충주·전주·여수·밀양 등 17개 지점은 7월 열대야일수 최다 기록을 새로 썼다.

열대야 증가 추세도 뚜렷하다. 1973년부터 2025년까지 7월 전국 열대야일수는 10년당 0.54일씩 증가했다. 2010년대 이후에는 증가 폭이 더 커져 7월 평균 열대야일수는 1973~2010년 2.2일에서 2011~2025년 4.2일로 약 2배 증가했다.

강수 역시 ‘지역별 양극화’가 뚜렷했다. 7월 전국 강수량은 220.0㎜로 평년(296.5㎜)의 72.3% 수준에 그쳤고, 강수일수는 13일로 평년보다 1.8일 적었다.

지역별로 보면, 중부지방은 대체로 평년 수준의 강수량을 보인 반면, 남부지방과 제주는 비가 부족했다. 특히 경남의 강수량은 68.0㎜로 평년(304.7㎜)의 21.9%에 불과해 7월 기준 역대 가장 적었다. 다른 지역은 정체전선과 저기압 등의 영향으로 비가 내렸지만, 경남은 7월 중순부터 북태평양고기압의 영향권에 놓여 대체로 맑은 날씨가 지속되고 강수량이 극히 적었다.

기상청은 “7월 상·중순에는 정체전선 영향으로 비가 내렸지만, 주로 중부지방에 집중됐다”며 “정체전선상에서 남북으로 좁은 띠 형태의 강수가 나타나면서 지역별 강수량 차이가 컸다”고 설명했다.

가뭄도 강수량이 부족한 남부지방에 집중됐다. 7월 전국 기상가뭄 발생일수는 8.3일이었지만, 경남은 20.7일로 전국에서 가장 많았다. 경상권에서 시작된 가뭄은 점차 전라권으로 확대됐고, 하순에는 부산·김해·울산 울주군 등 일부 지역에서 심한 가뭄이 나타났다.

기상청은 “중부지방은 잦은 비로 폭염일수가 상대적으로 적었던 반면, 경상권은 하순으로 갈수록 기온이 크게 올랐고 일부 지역에서는 40도를 넘었다”며 “경남은 6월에 이어 7월에도 강수량이 적어 기상가뭄이 심화됐다”고 분석했다.

폭염은 바다도 달궜다. 우리나라 주변 해역의 7월 평균 해수면 온도는 24.3도를 기록했다. 하순에 들어 해수면 온도가 치솟으면서 서해와 남해 모두 최근 10년(2017~2026년) 가운데 세 번째로 높은 온도를 기록했다.

이미선 기상청장은 “올해 7월 중부지방에는 호우가, 남부지방에는 폭염과 가뭄이 나타나며 지역별 기후 양극화가 뚜렷했다”며 “최근 기후변동성이 커지면서 폭염과 호우, 가뭄 등 여러 극한기상이 동시에 나타나고 있는 만큼 이상기후를 면밀히 분석하고 대응을 강화하겠다”고 말했다.