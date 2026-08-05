“입국 도장, 빈곳 많은데 왜 새 칸에 찍어주지” “파스텔 색은 왜 없을까”···여권, 이것이 궁금하다

해외여행 필수품, 여권에 관한 다양한 궁금증들

해외여행에서 가장 중요한 준비물은 단연 여권이다. 하지만 매번 챙기면서도 정작 여권에 대해 아는 것은 많지 않다. 왜 여권 유효기간은 6개월 이상 남아 있어야 할까. 여권 표지 색은 누가 정할까. 해외에서 여권을 잃어버리면 가장 먼저 어디로 가야 할까. 익숙하지만 한 번쯤 궁금했던 여권의 뒷이야기를 들여다봤다.

여권 유효기간 6개월, 왜?

“여권 유효기간이 6개월 이상 남아 있어야 한다.” 해외여행을 준비해본 사람이라면 한 번쯤 들어봤을 말이다. 결론부터 말하면 ‘여권 유효기간 6개월’은 국제적으로 정해진 기준이 아니다.

국제민간항공기구(ICAO)는 여권의 크기와 전자칩, 기계판독영역(MRZ), 보안 요소 등에 대한 국제표준은 마련하고 있지만, 여권의 잔여 유효기간은 규정하지 않는다. 입국에 필요한 여권 유효기간은 각국 정부가 자국의 출입국 정책에 따라 결정한다.

국가마다 기준이 다른 이유도 여기에 있다. 미국과 태국, 인도네시아 등은 입국 시 여권 유효기간이 6개월 이상 남아 있어야 하는 반면, 프랑스·독일 등 유럽의 상당수 국가는 출국 예정일 기준 3개월 이상을 요구한다. 외교부가 출국 전 목적국뿐 아니라 경유국의 입국 요건까지 확인하라고 안내하는 이유다.

그렇다면 많은 나라가 왜 6개월을 기준으로 삼을까. 이에 대해 국제적으로 통일된 공식 설명은 없다. 다만 각국은 예상치 못한 체류 연장 등을 고려해 잔여 유효기간을 입국 요건으로 두고 있다. 여행 중 사고나 질병으로 입원하거나 항공편 결항, 자연재해 등으로 귀국 일정이 늦어질 경우 여권이 현지에서 만료되면 체류 자격 확인과 출국 절차가 복잡해질 수 있기 때문이다.

의외로 많은 여행객이 여권 유효기간 문제를 알게 되는 곳은 목적국 입국심사장이 아니라 출국 공항 체크인 카운터다. 항공사는 국제항공운송협회(IATA)의 여행정보 시스템인 ‘티마틱(Timatic)’을 통해 국가별 여권·비자·입국 규정을 확인한다. 입국 요건을 충족하지 못한 승객을 운송했다가 현지에서 입국이 거부되면 항공사가 승객 송환 비용과 행정적 책임을 부담할 수 있기 때문이다.

또 하나 주의할 점은 경유국 규정이다. 최종 목적지가 여권 유효기간 3개월만 요구하더라도 경유 국가가 더 엄격한 기준을 적용하면 탑승이 제한될 수 있다. 즉, 여행 전 확인해야 할 것은 단순히 여권 만료일이 아니다. 목적지와 경유국이 요구하는 여권 잔여 유효기간이다.

왜 알록달록한 여권은 없을까

국가마다 여권 색이 다른 것을 보면 국제적으로 정해진 기준이 있을 것 같지만, 실제로는 그렇지 않다. 여권 디자인과 색상은 각국 정부가 자율적으로 결정한다.

우리나라는 2021년 차세대 전자여권을 도입하면서 기존 녹색에서 남색으로 바꿨다. 외교부는 보안성을 강화하고 디자인을 전면 개편하는 과정에서 색상을 변경했다고 설명했다. 기존 녹색 여권은 유효기간이 끝날 때까지 그대로 사용할 수 있도록 했다.

유럽 국가 상당수가 버건디색 여권을 사용하는 것도 1981년 유럽공동체(EC)는 회원국 여권의 통일성을 높이기 위해 버건디색 표지를 사용하는 공동 형식을 채택했기 때문이다. 이후 유럽연합(EU) 회원국 다수가 이를 유지하고 있다.

세계 여권이 어두운 계열인 것도 특징이다. 이는 오랜 관행과 공문서의 식별성, 내구성 등을 고려한 각국의 선택이 축적된 결과로 추측된다.

입국 도장은 왜 아무 페이지에나 찍을까

출입국 심사관이 입국 도장을 찍는 위치나 페이지에 대한 국제 규정도 없다. 다만 통상적으로 심사관이 빈 페이지를 찾는 데는 이유가 있다.

여권에는 입국 도장뿐 아니라 장기체류 비자와 각종 입국 허가 기록도 함께 남는다. 특정 페이지만 계속 사용하면 공간이 빨리 부족해질 수 있고, 이미 발급된 비자나 중요한 기록을 가릴 우려도 있다. 그래서 빈 공간을 효율적으로 활용하는 것이 일반적인 실무 방식이다.

최근에는 이 풍경도 점차 사라지고 있다. 한국을 비롯해 싱가포르, 호주 등은 자동출입국과 전자 출입국 기록 시스템을 확대하면서 입국 도장을 생략하거나 요청할 경우에만 찍어주는 사례가 늘고 있다. 출입국 기록을 종이 여권이 아닌 전산으로 관리할 수 있게 되면서다.

도장이 없다고 출입국 기록이 없는 것은 아니다. 입국 날짜와 장소, 출입국 이력은 출입국관리 시스템에 전자적으로 저장된다. 일부 국가에서는 세금 환급이나 체류 사실을 증명해야 하는 경우가 있어 입국 도장이 필요할 수 있다. 이 경우에는 심사관에게 도장 날인을 요청하면 받을 수 있는 나라들도 있다.

여행 중 여권 분실했다면?

해외에서 여권을 잃어버렸다면 대부분 가장 먼저 한국 대사관을 떠올린다. 하지만 외교부가 가장 먼저 권하는 곳은 현지 경찰서다. 여권은 단순한 신분증이 아니라 국가가 발급한 공문서다. 따라서 분실 사실을 공식적으로 기록하는 절차가 먼저 필요하다.

현지 경찰이 발급하는 분실신고서는 긴급여권 발급은 물론 여행자보험 청구, 현지 출입국 절차에서 요구되는 경우가 적지 않다. 여권이 범죄에 악용됐을 경우 분실 시점을 입증하는 자료가 되기도 한다. 경찰 신고를 마친 뒤에는 가까운 대한민국 대사관이나 총영사관을 방문해 긴급여권을 발급받아야 한다.

다만 일부 국가는 긴급여권을 발급받은 뒤에도 현지 출입국관리기관에서 입국 기록을 확인하거나 별도의 출국 절차를 밟아야 한다. 긴급여권은 한국 정부가 발급하는 여행 서류일 뿐, 현지 정부의 출입국 기록까지 자동으로 정리해 주는 것은 아니기 때문이다.

또 긴급여권은 국가에 따라 입국이나 환승이 제한될 수 있다. 귀국이 아니라 다른 나라로 이동하거나 제3국을 경유하는 일정이라면 해당 국가가 긴급여권을 인정하는지 미리 확인해야 한다.

외교부가 권하는 가장 현실적인 예방법은 의외로 간단하다. 여권 사진 면을 휴대전화 등에 저장해 두는 것이다. 여권번호와 발급 정보를 바로 확인할 수 있어 긴급여권 발급 절차를 줄일 수 있다.