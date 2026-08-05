조국 “명백한 실패 단일종목 레버리지 ETF, 김용범 책임 물어야···민정수석실 감찰 필요”

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 5일 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)와 관련해 “민정수석실의 감찰이 필요하다”며 “김용범 청와대 정책실장 등의 책임을 물어야 한다”고 밝혔다.

조 원장은 이날 페이스북에 “정부의 단일종목 레버리지 ETF 도입은 명백한 정책 실패”라며 “작금의 사태는 청와대 정책실, 국무조정실, 금융위원회, 금융감독원 등 김용범 정책실장을 필두로 한 정부의 정책 핵심들이 만들어낸 관치 금융의 실패”라고 적었다.

조 원장은 “왜 정부가 부동산에서 증시로의 머니 무브를 허술하게, 그리고 조급하게 재촉했는지 의문이 들지 않을 수 없다”며 “명백한 관치 금융의 실패를 이대로 어물쩍 넘길 순 없다. 김용범 실장을 비롯해, 윤창렬 국무조정실장, 이억원 금융위원장, 이찬진 금융감독원장 등에게 각각의 책임을 물어야 한다”고 했다.

그러면서 “납득할 수 없는 미스터리한 도입 과정, 피해를 키운 늑장 대응, 실효성 없는 땜질식 대응 등 출발부터 결과에 이르기까지 전 과정이 밝혀지고 책임질 사람은 책임져야 한다”며 “과거 민정수석 경험에 기초해 말하자면 이 사태 관련자들에 대한 민정수석실의 감찰이 필요하다”고 했다.

조 원장은 “이재명 정부의 성공을 위해서도 필요한 일”이라며 “집권 민주당이 침묵하고 있기에 레드팀 입장에서 분명히 말한다”고 했다. 그는 “정부는 코스피 5000시대를 목표로 내걸었던 초심으로 돌아가야 한다”며 “주식시장이 카지노가 돼선 안 된다”고 했다.