이 대통령 “공동체 운명 책임질 땐 야당일 때와 달라···주장보다 결과로 책임져야”

“요란한 상대 압박, 잠깐은 돼도 필연적 반발” 검 보완수사권 폐지 관련 여당 강경파 언급한 듯

이재명 대통령은 5일 “사회 공동체 전체의 운명을 책임지는 권한을 가진 상태에서는 실천이 중요하다”고 말했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 업무보고 모두발언에서 “한 공동체의 운명을 책임지고 있을 때와 반대쪽에 있을 때는 다르다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 그러면서 “실현의 길은 야당일 때와는 좀 다르다”며 “야당일 때에는 책임이 적고, 주장이 유일하고 주요한 수단인 상태지만 (여당·정부는) 목소리를 내기보다는 행동을 하는 것으로, 주장하는 것보다는 결과로 책임지는 게 중요하겠다”고 말했다.

이 대통령은 “각자가 가진 이념과 가치를 타인에게 강요하는 것은 쉽지 않다”면서 “이념과 가치는 당연히 잃지 말아야 되겠지만, 요란하게 주장하고 삿대질하면서 상대를 압박할 때 잠깐은 될지 모르겠지만 필연적으로 반발을 부른다”고 말했다.

이 대통령의 이 같은 언급은 지난달 31일 국회를 통과하고 전날 국무회의에서 공포안이 의결된 개정 형사소송법 입법 과정에서 강한 목소리를 내온 여권 내 강경파와 강성 지지층을 염두에 둔 것으로 풀이된다.