SKT 2분기 영업이 67% 증가…AI 데이터센터 매출 2배로

SK텔레콤(SKT)이 지난해 유심 해킹 사태 여파를 털어내고 인공지능(AI) 데이터센터 사업이 가파르게 성장하면서 2분기 호실적을 기록했다.

SKT는 2분기 연결 기준 매출 4조3591억원, 영업이익 5660억원을 기록했다고 5일 밝혔다. 당기순이익은 4660억원을 거둬들였다.

지난해 같은 기간과 비교하면 매출은 0.5%, 영업이익은 67.3% 증가했다. 영업이익 급증은 지난해 유심 해킹 사고 관련 일회성 비용의 기저효과 영향이 컸다.

SKT는 효율적인 경영으로 통신사업의 내실을 다지는 동시에 AI 사업의 실행 속도를 높였다고 설명했다.

가장 빠르게 성장한 분야는 AI 데이터센터다. 2분기 AI 데이터센터 매출은 1362억원으로 지난해 같은 기간보다 92.5% 증가했다. 산업분야 AI 활용이 확산하면서 고성능 컴퓨팅 인프라 수요가 증가한 영향이다.

SKT는 향후 SK하이퍼를 중심으로 2029년 5기가와트(GW) 규모의 AI 데이터센터를 단계적으로 가동하겠다고 밝혔다. SK하이퍼는 SKT가 AI 데이터센터 사업개발을 위해 세운 신설 법인이다. SK하이퍼를 통해 데이터센터 부지와 전력 등 핵심 요소를 선제적으로 확보하는 동시에 글로벌 고객 유치도 병행한다.

통신사업에서는 고객 가치를 높이고 마케팅 효율을 개선하면서 휴대전화 가입자 순증을 이어갔다. 지난달에는 5G·LTE 통합 요금제를 출시해 요금 체계를 정비하고 서비스 접근성을 높였다.

SK텔레콤은 1분기에 이어 2분기에도 주당 830원을 배당하기로 했다.

박종석 SK텔레콤 최고재무책임자(CFO)는 “상반기에는 통신사업의 안정적 수익을 기반으로 내실을 다지는 한편 AI 데이터센터 사업이 빠르게 확장할 수 있는 기틀을 마련했다”면서 “아시아의 AI 인프라 허브로 도약하는 데 있어 SKT가 주도적 역할을 해나갈 것”이라고 말했다.