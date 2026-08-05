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횡성군, 다회용 컵 순환 서비스 본격 운영···횡성시네마 등 6곳에 반납함 설치

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본문 요약

강원 횡성군은 일회용 컵 사용을 줄이고 자원순환 문화를 확산하기 위해 '다회용 컵 순환 서비스'를 본격 운영한다고 5일 밝혔다.

다회용 컵은 횡성시네마와 아이갓에브리씽 카페, A.SUM 카페, 횡성군청 본청 1층에서 대여해 사용할 수 있다.

사용한 컵은 횡성시네마를 비롯해 횡성시네마, 아이갓에브리씽 카페, A.SUM 카페, 횡성군청 본청 1층·4층과 허가민원과 등 모두 6곳에 설치된 반납함에 자유롭게 반납할 수 있다.

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횡성군, 다회용 컵 순환 서비스 본격 운영···횡성시네마 등 6곳에 반납함 설치

입력 2026.08.05 11:05

  • 최승현 기자

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반납하면 탄소중립포인트 300원 적립

횡성군청 내 설치된 다회용 컵 반납함. 횡성군 제공

횡성군청 내 설치된 다회용 컵 반납함. 횡성군 제공

강원 횡성군은 일회용 컵 사용을 줄이고 자원순환 문화를 확산하기 위해 ‘다회용 컵 순환 서비스’를 본격 운영한다고 5일 밝혔다.

‘다회용 컵 순환 서비스’는 사용한 다회용 컵을 전용 반납함에 넣으면 전문 세척업체가 회수해 세척과 살균을 거친 뒤 다시 공급하는 구조로 운영된다.

다회용 컵은 횡성시네마와 아이갓에브리씽 카페, A.SUM 카페, 횡성군청 본청 1층에서 대여해 사용할 수 있다.

사용한 컵은 횡성시네마를 비롯해 횡성시네마, 아이갓에브리씽 카페, A.SUM 카페, 횡성군청 본청 1층·4층과 허가민원과 등 모두 6곳에 설치된 반납함에 자유롭게 반납할 수 있다.

다회용 컵을 사용한 후 반납하면 컵 1개당 탄소 중립포인트 300원이 적립된다.

일상생활 속에서 환경보호를 실천하면서 혜택도 받을 수 있는 셈이다.

횡성군은 이번 사업을 시작으로 참여 기관을 지속해서 확대하는 등 공공기관과 민간이 함께하는 다회용기 사용 문화를 지역사회 전반으로 넓혀갈 계획이다.

안순희 횡성군 환경관리자원사업소장은 “다회용 컵 사용은 누구나 쉽게 참여할 수 잇는 생활 속 탄소 중립 실천”이라며 “주민들의 적극적인 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

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