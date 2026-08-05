‘오디세이’ 개봉일 예매량 56만장…‘400만’ 스파이더맨 잡을까

크리스토퍼 놀런 감독의 영화 <오디세이>가 개봉일인 5일 예매량 56만7000장을 기록했다.

영화관입장권 통합전산망을 보면 <오디세이>는 이날 오전 7시 기준 예매율 47.1%로 <스파이더맨: 브랜드 뉴 데이>(이하 <스파이더맨 4>·33.2%)를 제치고 1위를 차지했다.

예매 관객 수는 56만7000여명으로, 개봉일 오전 기준 예매량 90만장을 넘겼던 <스파이더맨 4>와 60만장에 달한 나홍진 감독의 <호프>보다는 적었다.

<오디세이>는 트로이 전쟁을 승리로 이끈 영웅 오디세우스(맷 데이먼 분)가 자신의 고향 이타카로 돌아가는 10년의 여정을 그렸다. 놀런 감독이 <오펜하이머>(2023) 이후 3년 만에 선보이는 신작이다. 고대 그리스의 시인 호메로스의 서사시 <오디세이아>를 원작으로 한다.

영화 역사상 최초로 아이맥스(IMAX) 필름 카메라로 전 분량을 촬영했다.

맷 데이먼과 앤 해서웨이 외에 오디세우스의 아들 텔레마코스 역의 톰 홀랜드, 구혼자들의 우두머리 안티노오스 역의 로버트 패틴슨, 여신 아테네 역의 젠데이아, 바다의 여신 칼립소 역의 샬리즈 세런 등이 출연한다.

영화는 지난달 17일 북미에서 개봉해, 한 달도 안 되는 기간에 전 세계적으로 9억달러(약 1조2000억원) 넘게 수입을 올리며 최대 화제작으로 떠올랐다.

<오디세이>는 성수기인 여름 극장가를 놓고 <스파이더맨 4>와 본격 경쟁을 벌이게 된다.

지난달 29일 개봉한 <스파이더맨 4>은 개봉 7일 차에 관객 수 400만명을 돌파하며 흥행몰이를 하고 있다.