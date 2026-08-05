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본문 요약

크리스토퍼 놀런 감독의 영화 <오디세이>가 개봉일인 5일 예매량 56만7000장을 기록했다.

예매 관객 수는 56만7000여명으로, 개봉일 오전 기준 예매량 90만장을 넘겼던 <스파이더맨 4>와 60만장에 달한 나홍진 감독의 <호프>보다는 적었다.

<오디세이>는 트로이 전쟁을 승리로 이끈 영웅 오디세우스가 자신의 고향 이타카로 돌아가는 10년의 여정을 그렸다.

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‘오디세이’ 개봉일 예매량 56만장…‘400만’ 스파이더맨 잡을까

입력 2026.08.05 11:10

  • 전지현 기자

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크리스토퍼 놀런 감독 <오디세이> 한 장면. 유니버설 픽쳐스 제공

크리스토퍼 놀런 감독 <오디세이> 한 장면. 유니버설 픽쳐스 제공

크리스토퍼 놀런 감독의 영화 <오디세이>가 개봉일인 5일 예매량 56만7000장을 기록했다.

영화관입장권 통합전산망을 보면 <오디세이>는 이날 오전 7시 기준 예매율 47.1%로 <스파이더맨: 브랜드 뉴 데이>(이하 <스파이더맨 4>·33.2%)를 제치고 1위를 차지했다.

예매 관객 수는 56만7000여명으로, 개봉일 오전 기준 예매량 90만장을 넘겼던 <스파이더맨 4>와 60만장에 달한 나홍진 감독의 <호프>보다는 적었다.

<오디세이>는 트로이 전쟁을 승리로 이끈 영웅 오디세우스(맷 데이먼 분)가 자신의 고향 이타카로 돌아가는 10년의 여정을 그렸다. 놀런 감독이 <오펜하이머>(2023) 이후 3년 만에 선보이는 신작이다. 고대 그리스의 시인 호메로스의 서사시 <오디세이아>를 원작으로 한다.

영화 역사상 최초로 아이맥스(IMAX) 필름 카메라로 전 분량을 촬영했다.

맷 데이먼과 앤 해서웨이 외에 오디세우스의 아들 텔레마코스 역의 톰 홀랜드, 구혼자들의 우두머리 안티노오스 역의 로버트 패틴슨, 여신 아테네 역의 젠데이아, 바다의 여신 칼립소 역의 샬리즈 세런 등이 출연한다.

영화는 지난달 17일 북미에서 개봉해, 한 달도 안 되는 기간에 전 세계적으로 9억달러(약 1조2000억원) 넘게 수입을 올리며 최대 화제작으로 떠올랐다.

<오디세이>는 성수기인 여름 극장가를 놓고 <스파이더맨 4>와 본격 경쟁을 벌이게 된다.

지난달 29일 개봉한 <스파이더맨 4>은 개봉 7일 차에 관객 수 400만명을 돌파하며 흥행몰이를 하고 있다.

스크린에 구현한 압도적 스펙터클…‘인간’ 오디세우스를 담다

트로이 전쟁이 10년 만에 끝났다. 이타카의 왕 오디세우스가 거대한 목마를 활용한 계책을 생각해 내 그리스인들을 승리로 이끈 덕이다. ‘인류 최고의 고전’으로 불리는 호메로스의 <오디세이아>는 이 영웅의 귀갓길을 노래한다. 괴물을 처치하며 섬과 섬을 건너던 바닷길, 신들의 분노를 산 오디세우스는 다시 꼬박 10년을 길을 잃고 방랑한다. 다음 달 5일 ...

https://www.khan.co.kr/article/202607281901001

놀런 감독, 3600억원 쏟아부은 ‘오디세이’ 들고 첫 방한···“오디세우스의 여정, 체험하듯 즐겨주길”

세계적인 거장 크리스토퍼 놀런 감독(56)이 영화 <오디세이>로 한국을 찾았다. 이번이 첫 방한인 그는 3일 서울 종로구 포시즌스 호텔에서 한국 기자들을 만나 “한국 관객들이 <인터스텔라>(2014)를 좋아해 줬다는 것을 알고 있다. 가본 적 없는 나라에서의 호응은 놀랍고 기분 좋은 일이었다”며 “그때부터 찾고 싶던 한국에 드디어 오게 되어 기쁘다”고...

https://www.khan.co.kr/article/202608031647011

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