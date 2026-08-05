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강원 양구군은 올해 상반기 스포츠 마케팅을 통해 212억여 원의 지역경제 파급효과를 거뒀다고 5일 밝혔다.

이 기간 양구를 방문한 선수와 대회 관계자, 학부모 등은 21만여 명으로 이에 따른 지역경제 파급효과도 212억 원가량으로 추산됐다.

대회가 집중된 3월부터 6월까지 테니스와 축구, 당구, 체조, 유도, 역도, 티볼, 레슬링 등 다양한 종목의 전국대회가 이어지면서 숙박업소와 음식점 등 지역 상권 활성화에 도움이 된 것으로 분석됐다.

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접경지 양구군, 상반기 스포츠 마케팅 지역경제 파급효과 212억 원

입력 2026.08.05 11:17

  • 최승현 기자

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전국대회 51개·전지훈련 91개 팀 유치

양구군청 전경. 양구군 제공

양구군청 전경. 양구군 제공

강원 양구군은 올해 상반기 스포츠 마케팅을 통해 212억여 원의 지역경제 파급효과를 거뒀다고 5일 밝혔다.

양구군스포츠재단에 따르면 지난 1월부터 6월까지 양구지역에서 열린 전국 규모의 대회는 14개 종목, 51개에 달한다.

또 7개 종목, 91개 선수단이 전지훈련을 위해 양구군을 찾은 것으로 집계됐다.

이 기간 양구를 방문한 선수와 대회 관계자, 학부모 등은 21만여 명으로 이에 따른 지역경제 파급효과도 212억 원가량으로 추산됐다.

대회가 집중된 3월부터 6월까지 테니스와 축구, 당구, 체조, 유도, 역도, 티볼, 레슬링 등 다양한 종목의 전국대회가 이어지면서 숙박업소와 음식점 등 지역 상권 활성화에 도움이 된 것으로 분석됐다.

8월에도 대한당구연맹회장배 전국당구대회, 국토정중앙 전국동아리 테니스대회, 김창환배 전국남녀펜싱선수권대회 등 9개 대회가 열려 약 9000명이 양구지역을 방문할 것으로 예상된다.

양구군스포츠재단은 하반기에도 우수한 체육시설과 대회 운영 경험을 바탕으로 전국대회와 전지훈련 유치에 나설 계획이다.

지역경제 파급효과가 큰 핵심 대회는 다년간 장기계약을 추진해 안정적인 유치 기반을 마련할 방침이다.

임남재 양구군스포츠재단 사무국장은 “양구를 찾는 체육인들이 최상의 여건에서 경기에 집중할 수 있도록 시설 개선과 맞춤형 지원을 강화하고 있다”며 “앞으로도 스포츠 발전과 지역경제 활성화를 함께 이끌 수 있도록 적극적인 스포츠 마케팅을 추진하겠다”고 말했다.

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