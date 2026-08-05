접경지 양구군, 상반기 스포츠 마케팅 지역경제 파급효과 212억 원

전국대회 51개·전지훈련 91개 팀 유치

강원 양구군은 올해 상반기 스포츠 마케팅을 통해 212억여 원의 지역경제 파급효과를 거뒀다고 5일 밝혔다.

양구군스포츠재단에 따르면 지난 1월부터 6월까지 양구지역에서 열린 전국 규모의 대회는 14개 종목, 51개에 달한다.

또 7개 종목, 91개 선수단이 전지훈련을 위해 양구군을 찾은 것으로 집계됐다.

이 기간 양구를 방문한 선수와 대회 관계자, 학부모 등은 21만여 명으로 이에 따른 지역경제 파급효과도 212억 원가량으로 추산됐다.

대회가 집중된 3월부터 6월까지 테니스와 축구, 당구, 체조, 유도, 역도, 티볼, 레슬링 등 다양한 종목의 전국대회가 이어지면서 숙박업소와 음식점 등 지역 상권 활성화에 도움이 된 것으로 분석됐다.

8월에도 대한당구연맹회장배 전국당구대회, 국토정중앙 전국동아리 테니스대회, 김창환배 전국남녀펜싱선수권대회 등 9개 대회가 열려 약 9000명이 양구지역을 방문할 것으로 예상된다.

양구군스포츠재단은 하반기에도 우수한 체육시설과 대회 운영 경험을 바탕으로 전국대회와 전지훈련 유치에 나설 계획이다.

지역경제 파급효과가 큰 핵심 대회는 다년간 장기계약을 추진해 안정적인 유치 기반을 마련할 방침이다.

임남재 양구군스포츠재단 사무국장은 “양구를 찾는 체육인들이 최상의 여건에서 경기에 집중할 수 있도록 시설 개선과 맞춤형 지원을 강화하고 있다”며 “앞으로도 스포츠 발전과 지역경제 활성화를 함께 이끌 수 있도록 적극적인 스포츠 마케팅을 추진하겠다”고 말했다.