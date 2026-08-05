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화천군, 노인 일자리 실외근무 전면 중지···“폭염 피해 총력 대응”

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본문 요약

강원 화천군은 중앙재난안전대책본부 비상 2단계 가동에 따라 '노인 일자리 실외근무'를 전면 중지했다고 5일 밝혔다.

올해 화천군 노인 일자리 참여자는 모두 2067명에 달한다.

화천군은 노인 일자리 참여자들의 근무 시간이 줄어들면서 발생하는 소득 감소분을 보전해 주기 위해 비대면 교육과 실내활동 전환 등 대체 활동도 운영하기로 했다.

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화천군, 노인 일자리 실외근무 전면 중지···“폭염 피해 총력 대응”

입력 2026.08.05 11:37

  • 최승현 기자

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AI 활용 고위험군 안부확인

무더위 쉼터로 지정된 화천지역 경로당. 화천군 제공

무더위 쉼터로 지정된 화천지역 경로당. 화천군 제공

강원 화천군은 중앙재난안전대책본부 비상 2단계 가동에 따라 ‘노인 일자리 실외근무’를 전면 중지했다고 5일 밝혔다.

올해 화천군 노인 일자리 참여자는 모두 2067명에 달한다.

화천군은 노인 일자리 참여자들의 근무 시간이 줄어들면서 발생하는 소득 감소분을 보전해 주기 위해 비대면 교육과 실내활동 전환 등 대체 활동도 운영하기로 했다.

실내활동과 실내교육도 냉방장치 가동으로 실내 적정온도를 유지할 수 있을 때만 운영된다.

또 노인 일자리 참여자를 대상으로 폭염 안전교육도 강화하고, 기저 질환자의 건강 상태를 수시로 점검 중이다.

화천군은 지역 경로당과 각 읍·면사무소 뿐 아니라 편의점 10곳까지 포함해 모두 102곳의 무더위 쉼터를 가동하고 있다.

이밖에 인공지능(AI)을 활용해 폭염 고위험군에 하루 50건 이상 안부 전화를 걸어 건강 상태를 확인하고 있다.

김세훈 화천군수는 “무엇보다 어르신들의 건강이 최우선 고려 사항인 만큼 건강 모니터링을 강화하고 있다”며 “실외 근무가 제한되더라도 어르신들이 소득을 유지할 수 있도록 필요한 조치를 시행 중”이라고 말했다.

한편 강원 영서 지역을 중심으로 폭염 특보가 발효된 가운데 이날 낮 최고기온은 내륙 35∼37도, 산지 27∼29도, 동해안 30∼32도의 분포를 보일 것으로 예상된다.

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