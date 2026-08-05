‘세계 3대 디자인상’ 휩쓴 호서대···레드닷 최고상까지 품었다

‘Best of the Best’ 1작품·‘Winner’ 3작품 수상 3년 연속 레드닷 디자인 어워드 입상

호서대는 산업디자인학과가 세계적 권위의 디자인 공모전인 ‘2026 레드닷 디자인 어워드’ 콘셉트디자인 부문에서 대상 ‘Best of the Best’와 ‘Winner’ 3개 작품을 수상했다고 5일 밝혔다.

최고상인 ‘Best of the Best’를 받은 작품은 이경희·이세나씨의 ‘Hug Tail’이다. 이 작품은 병원을 찾은 어린 환자의 불안감을 완화하기 위한 감성 로봇을 제안해 심사위원들로부터 높은 평가를 받았다.

‘Winner’에는 김성찬·김민재씨의 ‘Pico-Pod’, 이제용·최기준씨의 ‘Sona’, 박신영·황여진씨의 ‘Fingo’가 선정됐다.

‘Pico-Pod’는 어린이 당뇨 환자를 위한 간편한 인슐린 주입기를 제안해 혁신성을 인정받았으며 ‘Sona’는 장애인과 비장애인이 함께 이용할 수 있는 놀이기구를, ‘Fingo’는 노인의 인지 기능 향상을 돕는 학습 놀이도구를 제안해 사회적 약자를 배려한 디자인이라는 점에서 호평을 받았다.

이번 수상으로 호서대 산업디자인학과는 2024년 ‘Best of the Best’, 지난해 ‘Winner’ 2개 작품에 이어 올해 ‘Best of the Best’와 ‘Winner’ 3개 작품을 추가하며 3년 연속 레드닷 디자인 어워드 수상 기록을 이어가게 됐다.

호서대 산업디자인학과는 사회적 문제를 발굴하고 기술을 융합한 사용자경험(UX) 중심의 디자인 교육을 바탕으로 아이디어 발상부터 프로토타이핑, 국제 공모전 출품까지 전 과정을 체계적으로 지원하며 실무형 디자이너를 양성하고 있다.

수상작을 지도한 도한영 교수는 “이번 수상은 학생들이 사회 현상과 인간에 대한 깊이 있는 통찰을 바탕으로 문제 해결 중심의 디자인을 꾸준히 탐구해 온 노력의 결실”이라며 “앞으로도 문제 발굴부터 고도화된 실무 프로세스까지 학생들의 창의성을 끌어올리는 차별화된 교육을 통해 글로벌 산업을 선도할 융합형 디자이너를 양성하겠다”고 말했다.